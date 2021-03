Blev matchhjälte – efter stora dramat

Björklöven fick en fin start på kvartsfinalserien mot Mora under måndagskvällen.

Elva minuter in i matchen kom Axel Ottosson fri och med ett par snabba dragningar fintade han ner Matteus Ward och la in 1-0. Med tolv sekunder kvar av den första perioden utnyttjade sedan Björklöven ett misstag och Pontus Andreasson kunde trycka in 2-0.

Men i den andra perioden vaknade Mora och stod för tre vackra mål.

Lukas Wernblom pricksköt in 2-1, Simon Johansson bjöd på ett solomål till 3-2 efter att Justin Crandall utökat för Björklöven och till sist stod Daniel Ljunggren för ännu ett kanonskott när han kvitterade till 3-3.

– Vi blir lite stressade i andra och ger bort det. Det blir maximal utdelning för dem, konstaterar Björklövens tränare Hans Wallson i C More i den andra periodpausen.

Mora vände och vann mot Björklöven

I den tredje perioden var båda lagen nära att avgöra matchen men målramen stod i vägen och matchen gick till en fjärde period. Då fullbordade Mora sin vändning när Kristoffer Gunnarsson prickade in 4-3 till Mora i förlängningens andra minut.

– Det är fram och tillbaka hela matchen tycker jag men det är jävligt kul att vi tar vinsten, säger Kristoffer Gunnarsson i C More.

Han berättar om sitt avgörande mål.

– Jag slängde in den på kassen. Jag tror den styrs någonstans, jag vet inte riktigt. Men det är jäkligt skönt att den går in. Underbart.

Nu har Mora skaffat sig ett bra utgångsläge inför fortsättningen.

– Det betyder mycket så klart men det är en lång väg. Det är skönt mentalt att ta första matchen men det kommer bli jäkligt tufft de resterande matcherna i kvartsfinalen. Vi måste ligga på samma nivå för att gå vidare, säger Kristoffer Gunnarsson i C More.