Björklövens revansch efter tunga förlusten

Björklöven och Modo har ryckt ifrån övriga lag i hockeyallsvenskan och ser ut att göra upp om seriesegern. När lagen möttes tidigare i veckan tog Modo segern efter en dramatisk match.

Men efter att Björklöven slagit Västerås samtidigt som Modo föll med 4-5 mot Mora på fredagskvällen har serieledaren återigen utökat avståndet i tabellen.

Mötet i Umeå mellan Björklöven och Västerås blev en målsnål historia trots att det skapades en hel del chanser. Drygt sex minuter in i andra perioden studsade pucken, via en försvarare, fram till hemmalagets Kristoffer Söder som skickade in pucken i nät.

Det blev också matchens enda mål. Västerås tryckte på för en kvittering men Björklöven kunde hålla undan.

”Fick betala hårt pris för derbyt”

Joe Cannata räddade 43 skott och inkasserade sin sjätte nolla för säsongen.

– De hade en del bra chanser. Det är alltid bra att få känna på pucken tidigt. Men killarna gjorde ett bra jobb och det var en skön seger, säger målvakten till C More.

Tränaren Joakim Fagervall hyllar sin målvakt.

– Jag tror vi fick betala ett ganska hårt pris för derbyt. Sedan Joe är fantastisk i dag och håller oss kvar i matchen, säger han till C More.

Efter matchen nåddes Björklöven-tränaren även av beskedet att Modo förlorat i Mora – och att avståndet återigen växer.

– Det är fantastiskt skönt att det blir så efter onsdagens match, säger Fagervall.

Med tio matcher kvar att spela ligger Björklöven nu återigen sju poäng före Modo i tabellen. Modo har i sin tur nio poäng ner till trean Timrå, som under fredagskvällen slog Tingsryd med 3-2.