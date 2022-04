HV71 drog på sig ett antal, mer eller mindre, onödiga utvisningar i hockeyallsvenskans andra final mot Björklöven.

Där slutade det med förlust till slut och inför dagens tredje möte var ställningen alltså 1–1 i matcher. Väl där drog sig Tommy Samuelssons manskap tidigt på sig en utvisning.

Detta då Tyler Kelleher visades ut efter ungefär fyra minuters spel. Forwarden hade då rätt bryskt kört över Joona Voutilainen i hemmalagets mål.

– Det är ingen knuff på honom in där. Voutilainen är på domaren, säger Harald Lückner i C More.

På reprisbilden syntes Kelleher, utan någon uppvaktning, sträcka sig mot pucken och samtidigt lägga sig rakt över målvakten.

– Den är brutal alltså, jag vet inte riktigt hur han tänkte där, säger experten.

Det slutade med att Kelleher visades ut för målvaktsinterference. Men i det efterföljande numerära överläget för Björklöven lyckades de inte göra mål.

– Tommy har ju tryckt på att utvisningar, det vill man inte ha.

Noterbart är att HV71 i ett tidigare möte mellan lagen fick målvakten Jonas Gunnarsson skadad. Det innebär att han missar resten av säsongen.

Följ Björklöven–HV71, som står 0–3, HÄR.

Ur arkivet: Tommy Samuelsson: ”Helt omöjlig uppgift”