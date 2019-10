Björklövens ilska efter fiaskot: ”Det suger”

En kall tisdagskväll i oktober, glödhet EM-kvalmatch på tv - och tabelljumbon Västervik som motståndare.

Ändå fanns 3 730 personer på plats i A3 arena i Umeå.

Det säger en del om hockeyfebern som Björklöven startat i Umeå med sitt segertåg i hockeyallsvenskan.

Men den här kvällen hördes det mest ett alltmer högljutt muttrande från läktarplats.

Västervik chockade nämligen redan från start serieledaren totalt. Var från första nedsläpp betydligt hungrigare, rappare och aggressivare än Björklöven.

När Västerviks Adam Plant bombade in 3-1 i tolv minuter in i den andra perioden var det inte bara rättvist. Jumbon hade totalt överglänst serieledaren så långt - och ledde till exempel skottstatistiken med 20-7.

Löven vaknade - men föll ändå

Men då vaknade till slut Löven.

Två snabba mål (Alex Hutchings & Fredric Andersson) före pausvilan kvitterade Västerviks ledning.

I tredje perioden lyfte Löven också upp spelet något - men 3-3 stod sig perioden ut och även genom förlängningen.

Och i straffläggningen avgjorde Västerviks Ken Jäger till slut. Men minst lika stor hjälte var Västerviks målvakt Samuel Ward.

– Fy fan, vad gott det här var, säger Ward efteråt.

Extra skönt att få ta serieledaren borta, gissar jag?

– Mmm, men jag tycker vi har ett så bra lag att vi inte ska behöva vara där nere i tabellen.

Under hösten har Björklövens nye sportchef Per Kenttä hyllats för lagets framgångar. Och Samuel Ward känner Per Kenttä väl efter sina tre sejourer i Kenttäs tidigare klubb Asplöven.

Har du hunnit messa Kenttä ännu?

– Haha! Nä inte än, men jag får väl skriva något till honom för gamla tiders skull, säger Ward.

Lövens lagkapten: ”Solklart det sämsta”

Björklövens lagkapten Fredric Andersson var närmast uppgiven.

– Vi gjorde allt tvärtom mot vad vi bestämt oss för att göra. Om alla gjort sitt jobb hade det inte blivit så här, säger Fredric Andersson.

Första två perioderna måste vara det sämsta ni presterat i år?

– Ja, herregud. Solklart. Men då fick vi oss också en ordentlig hårtork i omklädningsrummet efteråt.

Trots strafförlusten (3-4) toppar fortfarande Björklöven serien. Umeålaget är tre poäng före Timrå - men med en match mer spelad.

Västervik lämnade i och med segern i Umeå jumboplatsen och klättrade faktiskt ända upp på elfte plats.

