Foto: C More

Foto: C More

Händelserikt mellan Björklöven och Mora.

Dalalaget vände 3-0-underläge till 5-3-ledning i den andra perioden.

Sedan utbröt kaosscener.

– Björklöven skämmer ut sig själva just nu, säger kommentatorn Amir Tajik i C More.