Efter semifinalens två inledande matcher i Örnsköldsvik var det jämnt skägg mellan rivalerna Modo och Björklöven. Ö-vikslaget vann det första mötet, ”Löven” det andra och när matchserien tog vid under onsdagskvällen var den stora frågan vilket av lagen som skulle gå upp i ledning.

Den första perioden innehöll två mål, det första gjorde Filip Sveningsson som prickade in 0-1 från en snäv vinkel efter en fin framspelning av Erik Jinesjö Karlsson.

Björklöven behövde bara 22 sekunder på sig för att kvittera när Charles David Beaudoin följde med upp i ett anfall och fick till ett skott som letade sig bakom Tex Williamsson.

Första 20 minuterna var jämna, vilket mittenakten stundtals också var.

Anklagade domarna för att vara petiga

Modo hade sina lägen offensivt, framför allt i mitten av perioden, men Björklöven parkerade i bortalagets zon i både början och slutet av perioden. Mycket tack vare fyra powerplay, då Modo drog på sig utvisningar i slutminuten av första och två nya i andra perioden.

Inget mål föll däremot, trots ett rejält skottövertag (17-7) för Björklöven.

– Vi är det bättre laget och skapar mycket. Vi får inte in pucken bara, tyckte Axel Ottosson i C More.

Modos forward Oscar Pettersson upplevde det som att domarna tog lite väl många tvåor.

– Domarna är lite petiga, men det är vad jag tycker.

Annars gillade han hettan i matchen.

– Kul match. Mycket fart och kamp. Två lag som verkligen vill vinna. Men vi måste lägga mer skräp på mål, han där bak är darrig.

Olle Liss var tillbaka i match tre. Foto: JOHAN LÖF / BILDBYRÅN

Tog ledningen efter Liss projektil

Den tredje perioden fortsatte vara en grinig och tuff historia mellan två lag som sökte ett ledningsmål.

Det skulle till slut komma, efter drygt sex minuters spel i perioden, då Björklöven fick powerplay efter att Tanner MacMaster passat pucken med handen efter en tekning i offensiv zon. Det bedömdes som ”delay of the game” och MacMaster straffades med två minuter.

På det efterföljande numerära överläget behövde återvändande Olle Liss, som inte spelade under de första semifinal-matcherna, bara fyra sekunder på sig att bomba in 2-1 från den vänstra tekningscirkeln.

Det blev också segermålet för Björklöven.

I slutet av matchen plockade Modo ur Tex Williamsson från sin kasse för att spela sex mot fem, men i stället för en kvittering kunde Sebastian Selin rinna igenom alla tre zoner och sätta spiken i kistan till 3-1. Mikkel Aagaard reducerade till 3-2 i den sista sekunden, men det var alldeles för sent för Modos del.

Det innebär att Björklöven nu vänt matchserien till 2-1 efter den inledande förlusten i Örnsköldsvik.

Och att Modo för första gången på säsongen förlorat två matcher i rad.

Karlin: ”Faller som en gris”

Efter matchen är Modo-tränaren Mattias Karlin starkt kritisk till domarinsatsen i matchen.

– De får med sig domaren genom att filma. Det gör mig riktigt irriterad.

Är det något särskilt du tänker på?

– Rahimi stuper som en fura, det är ingen som ens är på honom. Att falla på en sådan sak är pinsamt. Girard ramlar innan vi touchar honom, när han känner en känning faller han som en gris. Det är för lätta saker. De faller i fällan.

– Det är kanske så vi ska göra för att få framgång. Jag ska ta ett snack med domarchefen nu.

Upplever du att det har att göra med hemmatrycket?

– Jag vet inte. Ingen aning. Det är väl samma svar som alltid. De tycker att de gjorde en bra match.

– Men summa summarum tar vi några korkade utvisningar också. Vi en i slutet av andra i anfallszon, hög klubba på Rahimi. Och det är för att Rahimi är på honom. Rahimi är en kass spelare, då ska man låta honom vara så får man PP i stället. Oförsvarbart.

En kass spelare?

– Han har lite svårt att hänga med.

Viktor Stråhle, huvudtränare i Björklöven, bemöter uttalandet.

– Det får ju stå för Karlin. Jag kommer aldrig påpeka hur någon annans spelare beter sig eller spelar, utan håller koll på mitt eget lag. Rahimi är en troligt duktig hockeyspelare, det har han visat hela sin karriär. Han är otroligt viktig för Björklöven.

Vad tycker du om att Karlin singlar ut en spelare så här?

Jag arbetar inte så, säger Stråhle.