En finalplats låg i potten när Modo och Björklöven ställdes mot varandra i en helt avgörande match sju i Hägglunds Arena under torsdagskvällen. Semester för förloraren, en batalj mot HV71 för vinnaren.

Hemmalaget såg inte ut att välja avsluta säsongen och rivstartade den första perioden. Redan efter tre minuters spel hade ö-vikarna fått med sig dubbla utvisningar.

Modo kunde dock inte förvalta chanserna i numerärt överläge och trots ett massivt skottövertag (18-5) i period ett var det Björklöven som noterades för målen.

Francis Perron avslutade en kontring till 0-1 och med 92 sekunder kvar till pausvilan smackade Alex Hutchings dit 0-2 bakom en chanslös Tex Williamsson.

Utökade ledningen – två gånger om

Om första 20 minuterna spenderades främst i Björklövens zon var det helt andra takter i mittenperioden. Då svängde det fram och tillbaka.

Modo fick först till en reduceringspuck när David Bernhardt avlossade ett skott som trillade in bakom Claes Endre i Björklöven-kassen. Modojublet lade sig dock relativt snabbt eftersom bortalaget utökade sin ledning på nytt.

Christopher Bengtsson skrinnade runt Pontus Näsén och passade in pucken centralt mot Gerry Fitzgerald som styrde in 1-3.

Björklövens eufori nådde ännu högre höjder tio minuter senare då Alexander Wiklund bröt in framför Modomålet och kastade in en puck som styrdes på Alex Hutchings ben innan den letade sig in i nätmaskorna.

Erik Jinesjö Karlsson reducerade visserligen ytterligare en gång, men det här var Björklövens period. En knapp minut senare slog Ryan Gropp in 2-6 vilket också var resultatet lagen gick in i pausvila med.

Gjorde sista målet i öppen bur

Den tredje perioden skulle handla om Modos eventuella upphämtning – men någon sådan kom inte.

Filip Sveningsson lyckades pricka in 3-6 i powerplay, men Modos hopp släcktes snabbt då Ryan Gropp för andra gången under torsdagskvällen målade.

Modo plockade ut Henrik Tikkanen, som ersatte Tex Williamsson efter att han blivit pååkt av en Björklövenspelare, när det återstod åtta minuter av tredje perioden.

Det genererade inte i något mål framåt, utan i stället kunde Axel Ottosson sätta 3-8 i öppen bur.

Det blev också slutresultatet, vilket innebär att Björklöven spelar allsvensk final mot HV71 start lördag kväll.