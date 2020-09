Bekräftar: Så mycket kostar NHL-lånen

Lånespelare efter lånespelare har skjutits in i Hockeyallsvenskan under sensommaren och hösten.

Totalt har 11 av 14 klubbar tackat ja till lockropen som hörts från andra sidan Atlanten när ligorna skjutit fram sin säsong och önskat placera sina förmågor i Europa.

Norrköpingsklubben Vita Hästen har plockat in flest – fem spelare – varav den senaste, William Lagesson, har skrivit på för resten av säsongen.

– Fast Lagesson är ett tillsvidarekontrakt och han har inget gällande NHL-avtal ens. Han räknas inte in, förklarar Tony Zabel.

Vita Hästens tränare och sportchef anser att föreningen inte brutit mot Hockeyallsvenskan rekommendation på max fyra lån per lag.

– Vi förhåller oss till det som sagts på möten med ligan, som jag var med på. Då rekommenderades max fyra korttidslån. Det förhåller vi oss till fortfarande

Av lånespelarna har Simon Holmström och Adam Werner skrivit på kontrakt fram till mitten av november medan Fabian Zetterlunds samt Linus Högbergs avtal sträcker sig över hela säsongen.

– NHL-klubbarna har skrivit på kontrakten till 30 april för dem, säger Zabel om de sistnämnda.

De spelarna kommer väl ändå åka över på camperna i november och då förlorar ni dem?

– Det återstår att se.

Det är inte spikat?

– Nej, vi får se. Jag bestämmer inte det.

NHL-organisationerna har inte meddelat er att de ska plockas över för en utvärdering då?

– Det jag vet är att jag har ett avtal med klubbarna som sträcker sig till 30 april. Jag kan inte utgå ifrån något annat.

De som hävdar att ni går runt rekommendationerna, vad säger du till dem?

– Vi håller oss till rekommendationen.

Har ni en förhoppning att behålla Werner och Holmström hela säsongen?

– Jag vågar inte spekulera i det. Vi får se vad som händer där borta.

Lagesson, här i Juniorkronorna, förstärker Vita Hästen. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Efter Vita Hästens senaste rekrytering står fyra målvakter, tio backar och 17 forwards registrerade på eliteprospects.se.

– Det är inte hela sanningen. Folk har fått det om bakfoten.

Zabel målar upp en annan bild.

Enligt honom har Hästen tre målvakter, nio backar och 15 forwards i A-lagstruppen.

– Masiello och Samuelsson är skadade och borta hela säsongen. Elgestål har brutit handen och blir borta ett längre tag. Sedan har vi fler skavanker. På träningen i dag hade vi 11 forwards.

”Rent sportsligt är det katastrof”

Zabel berättar att han tillsammans med övriga i Vita Hästens ledning tidigt insåg det prekära läget klubben befann sig i.

Därför dröjde det också till början av september innan truppen presenterades.

– Vi har tagit jättestort ansvar för ekonomin. Vi flyttade alla våra kontrakt till 1 september mer eller mindre, 90 procent åtminstone. För att spara pengar helt enkelt. Rent sportsligt är det katastrof. Jag och Niklas (Czarnecki) har haft fyra veckor på oss att förbereda laget, men vi behövde se till ekonomin.

Har spelarna gått med på det att kontrakten skulle gälla från 1 september?

– Några gjorde det och vissa sajnade då. Vi hade inget färdigt lag vid 1 september ens, vilket också är katastrof. De förutsättningarna har vi haft och det har bara varit att gilla läget.

Ni har inte haft spelare i träning tillsammans under sommaren, alltså?

– Nej, inte ihop. Vi hade vissa som var där och tränade men inte som lag.

Vita Hästen inledde sin försäsong med en drös juniorer för att fylla ut truppen.

Allt eftersom har de fått flytta på sig, som Robin Liljekvist och Adam Karlsson.

Zabel förklarar att det varit Vita Hästens ursprungsplan och att klubben först var inställda på SHL-lån under hösten för att bredda och spetsa truppen.

Sedan dök en annan möjlighet upp.

– Marknaden öppnades upp under tiden vi började titta på lån från SHL. Då visade det sig att det är billigare för oss att ta in lån från Nordamerika. Vi sparar pengar sett till vad vi egentligen skulle lagt ut och de pengarna kan jag använda i ett senare skede under säsongen, om vi behöver ersätta spelarna som kommer lämna. De är inte de bästa förutsättningarna för oss tränare, men efter att ha pratat med styrelse och fått insyn i föreningen har vi valt att sätta ekonomin först.

Vad ligger er spelarbudget på?

– Åtta miljoner, allt inräknat.

Vad kostar en lånespelare från Nordamerika er?

– Skulle vi ta in en ”allsvensk” spelare till Vita Hästen skulle han kanske kosta 25 000 kr i månaden + sociala avgifter och annat. I slutändan blir den här lösningen billigare.

Men mellan tummen och pekfingret här, vad kostar de spelare ni tagit in?

– Det är olika. Någon 20 000 fram till november, en annan 22 000 kr. Det är försäkringen vi betalar då, inget i lön. Vi hade aldrig kunnat göra det annars. Och den dyraste lånespelaren är på cirka 30-35 000 kr.

Och den kostnaden gäller till mitten av november?

– Det är längre till och med.

Ett av era säsongslån alltså?

– Det är längre till och med...

Skjuter AHL fram sin säsong, eller till och med ställer in, då kan detta bli en jackpot för er.

– Det är möjligt. Men vi har tagit ansvar för den budget vi har. Vi spar pengar på det här.