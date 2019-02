Avstängde stjärnan blev målskytt direkt

För två veckor sen skapade Mattias Ritola rubriker då han först körde en klubba i ansiktet på Panterns Niklas Pavel och några sekunder senare en crosschecking mot halsen på Axel Blomqvist.

För det stängdes han av fem matcher av disciplinnämnden.

Men Leksand valde att överklaga domen till Riksidrottsnämnden.

– Vi kommer att skicka in en överklagan. Det kommer vi att göra. Dels är straffet väldigt hårt. Dels har de klumpat ihop straffen så det blir väldigt otydligt och luddigt för vad som är vad i det här fallet, sa klubbens general manager Thomas Johansson till då.

Ritola målskytt direkt i comebacken

Under onsdagen var Mattias Ritola tillbaka i spel med Leksand, detta trots att han inte avtjänat sitt straff.

Beslutet innebär inte att Ritola har friats från sin ursprungliga dom – utan endast att han är tillgänglig för spel i väntan på en ny dom från Riksidrottsnämnden.

Och i kvällens match mot Björklöven gjorde han storstilad comeback. Fyra och en halv minut in i bortamatchen mot Björklöven spelade Daniel Gunnarsson med en inläggsliknande passning fram Ritola – som styrde in 1-0 för gästerna.

– Vem är framme och styr in pucken om inte Ritola, säger kommentatorn Åke Unger i C More.

Björklövens Emil Norberg såg ett par minuter senare till att utjämna matchen med sitt första mål för säsongen.

I inledningen av den andra perioden återtog Leksand ledningen genom Johan Porsberger och två minuter senare utökade Martin Karlsson till 3-1.

– Vilken drömstart på den andra perioden, säger Åke Unger.

Björklövens mardröm slutade inte där.

Jon Knuts bombade in 4-1, ottagbart för Mattias Pettersson i Björklövenmålet.

– Titta på skottet! Han sätter den i krysset från ingenstans, säger Unger.

Matchen pågår.