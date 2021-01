Är på väg att lämna båset i AIK Hockey

Åhlund värvades inför säsongen till AIK Hockey och har kamperat ihop med Anton Blomqvist.

Under fyra matcher var Håkan Åhlund inte med i båset under matcherna mot Västerås borta, Södertälje hemma, Björklöven borta och Modo hemma. Då ledes laget av Anton Blomqvist, som nu ser ut att återigen få ta sig an uppdraget att leda laget.

Då vann AIK tre matcher och såg ut att vara på väg uppåt i tabellen. Efter jul har det på nytt gått tyngre.

Förlust i fyra av fem matcher och den senaste kom under lördagskvällen mot Karlskoga.

AIK: ”Kan höras i morgon”

När klubbens ordförande Johan Palmgren kontaktas är han fåordig.

Vi hör uppgifter om att Håkan Åhlund inte ska stå i båset framöver, av någon för mig okänd anledning.

– Jag tycker vi ska höras i morgon i stället.

Men du kan väl bara svara på den raka frågan om Håkan Åhlund kommer stå i båset framöver?

– Så här. Det är lördagskväll och det är ingenting jag kommer diskutera vidare nu.

Det finns uppgiftslämnare som säger att han kan komma att ta en paus, eller har hoppat av uppdraget självmant. Vilket stämmer?

– Igen. Det är bättre vi hörs imorgon, säger Johan Palmgren.

Håkan Åhlund har sökts för en kommentar utan framgång och assisterande tränaren Anton Blomqvist säger i ett sms att han inte vill prata om Håkan Åhlunds uppdrag.