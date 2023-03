AIK gick mot förlust i lördagens möte med Modo.

Då uppmanade Anton Blomqvist sina spelare att spela fult. I en timeout fångade C Mores mikrofoner tränarens instruktioner.

– Everytime we can hit, we hit. Vi kommer antagligen inte att vinna matchen. Play dirty, play dirty. Spela fult, spela fult. Inga avstängningar här nu. Inga avstängningar. Spela fult, hördes han säga.

Bara några timmar innan kvällens match, där Modo har chansen att säkra en semifinalplats i hockeyallsvenskan, kom beskedet.

Disciplinnämnden tilldelar Anton Blomqvist en tillsägelse för osportsligt uppträdande, enligt C Mores programledare Lars Lindberg.

”Anton Blomqvist döms av disciplinnämnden men till det lindrigaste straffet tillrättavisning av en oenig jury.”, skriver han på Twitter.

När Expressen söker Anton Blomqvist har varken han eller någon annan i AIK fått den informationen från disciplinnämnden. Utan det är Lindberg på Twitter som är först med att berätta för klubben.

”Får väl ringa han och kolla om jag får jobba i kväll”

Anton Blomqvist skriver i ett sms till Expressen:

”Varken jag, Malm eller vd:n har hört ett ljud. Men Lars Lindberg har tydligen. Får väl ringa han och kolla om jag får jobba i kväll”.

Josefin Mallmin, vice ordförande i disciplinnämnden, reagerar på sättet informationen kommit ut.

– Det verkar väldigt konstigt detta, för jag pratade precis med Cattis Zethelius från förbundet som sitter med beslutet nu. Hon har inte lämnat information till en enda människa om vad beslutet blev. Det har inte jag heller. Så jag vet inte var C More fått den informationen ifrån. För mig är det helt obegripligt, säger hon.

– Protokollet kommer först under eftermiddagen.

När Expressen pratar med AIK:s sportchef Christoffer Malm har klubben fortfarande inte fått ett officiellt besked.

– Det är det som är den stora grejen. Det kan ju bli allt från avstängning till böter och är det är en avstängning måste vi hitta en ersättare. Det är klart att vi har en beredskapsplan för det, men att det ska komma på matchdag. Det borde gå att få efter 24 timmar, så vet vi på matchdag, säger han.

Senare under måndagen blev beslutet officiellt.

Lars Lindberg avböjer att lämna någon kommentar.