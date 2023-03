Modo körde över AIK med 8-3 under lördagskvällen. Laget har nu matchboll i kampen om en plats i semifinal i hockeyallsvenskan.

I den tredje perioden plockade C Mores mikrofon upp vad Anton Blomqvist sa till sina spelare under en timeout. Han uppmanade sina spelare att spela fult.

– Everytime we can hit, we hit. Vi kommer antagligen inte att vinna matchen. Play dirty, play dirty. Spela fult, spela fult. Inga avstängningar här nu. Inga avstängningar. Spela fult, hördes han säga.

Efter matchen backade han.

– Ja, jag skulle väl ha använt ett bättre ordval. Jag menar inte just att vi ska spela fult, men att vi ska spela fysiskt. Det är vår gameplan mot ett otroligt skickligt lag. Vi måste spela halvt elakt, balansera på gränsen. Jag kunde använt ett bättre ordval. Att spela smart och fysiskt är en del av spelet, sa han till Expressen.

Men ordvalet kan få konsekvenser. Anton Blomqvist har anmälts till disciplinnämnden för osportsligt uppträdande.

– Vi kommer titta på den här situationen närmare, sa hockeyallsvenskans domarchef Björn Wettergren i går.