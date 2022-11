Toppmöte i hockeyallsvenskan stod på menyn.

Då kom Djurgården ut och satte högsta fart mot Modo.

Först gjorde Ludvig Rensfeldt 1–0 efter knappt två minuters spel. Detta innan Olle Liss satte 2–0 efter tre och en halv minut.

– Jag får en bra pass, det är bra uppfattat. Jag har mycket is så det är bara att trycka till, sade Olle Liss i C More.

Dock var inte allt frid och fröjd.

För med ungefär fem minuter spelat tappade laget en av sina backar.

Alexander Ytterell, Djurgårdens poängbästa leddes nämligen av isen efter att han fått en tackling och sedan fått problem att stödja på högerbenet ett par minuter tidigare.

Efter att han känt på isen hjälptes han sedermera ut i omklädningsrummet kort senare.

Modo kom tillbaka två gånger om

Därefter iscensatte Modo en upphämtning.

Först satte Mikkel Aagaard reduceringen innan Josh Dickinson kvitterade. Båda framspelade av Riley Woods.

– Tyvärr släpper vi två snabba. Det är en iskall hink i ansiktet. Men vi gnuggar på och får utdelning, sade Aagaard.

Väl i mellanakten gick det återigen fort för hemmalaget.

Efter endast 32 sekunder satte Olle Liss ytterligare en puck i nät till 3–2.

Det efterföljdes av ett par bra lägen för båda lagen, rättare bestämt varsin ramträff.

Dessutom hade Modo en puck i nät, men den dömdes bort för målvaktsinterference efter videobedömning.

Densamma följde Djurgården upp med att göra 4–2 genom Stefan Elliott. Men ledningen tappade de på nytt.

Djurgården tappade på nytt

Först gjorde Riley Woods en ny assist till Josh Dickinson innan han själv fick fri lejd och gjorde 4–4.

– Vi har matchen två gånger om men släpper in dem. För vi har 2–0 blir det väl avslappnat. Vi måste ta hand om pucken mer, sade Daniel Brodin.

I period tre var det återigen Djurgården som nätade först. Detta då Ludvig Rensfeldt blev målskytt på nytt.

Frågan var sedan om matchen skulle svänga ytterligare. Så blev också fallet.

För med knappa fem minuter kvar kom en 5–5-kvittering. Då var det Mikkel Aagaard som hittade nätet, framspelad av Ingman och Dickinson. Därefter väntade förlängning.

Efter ett jätteläge för Linus Klasen vände Modo och avgjorde. Matchvinnare: Mikkel Aagaard till 6–5.

