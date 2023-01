Fyra raka vinster för AIK.

Då kom tabellettan Modo på besök.

Och det dröjde bara drygt två minuter tills Erik Karlsson gjorde hål på AIK.

Sebastian Ohlsson spelade fram till Karlsson som fick en touch på pucken. Sedan gled pucken i slowmotion mellan benen på AIK-målvakten in i mål.

Förutom en tidig Modo-ledning var det en period som var fylld av smågnabb mellan lagen. Vid flera tillfällen rök spelarna ihop.

– Det var skönt att se den gå in. Den gled väldigt långsamt så det var jobbigt att se, säger Karlsson i C More.

Den andra perioden var något tempofattigare.

Men cirka tio minuter in i perioden hade AIK powerplay och Oscar Öhman hittade målets bortre hörn med ett lågt skott.

Modo återtog ledningen

Och med två minuter kvar till periodpausen fick den fullsmockade bortasektionen jubla igen.

AIK-målvakten Claes Endre var långt ute och Pontus Nässén kunde sätta pucken i målet. Ledning inför den sista perioden.

AIK såg inte ut att kunna komma tillbaka. Utan med cirka åtta minuter kvar av matchen satte Marcus Vela en retur i kassen och ledningen var uppe på 3-1 för Modo.

Men med tre minuter kvar av matchen satte Richard Gynge pucken i nätet från nära håll.

Då tog AIK ut målvakten i ett försök att få till kvitteringen.

Men det blev 4-2 till Modo i stället när Ohlsson satte pucken i öppen kasse med bara minuten kvar.

Det blev inga mer mål och Modo bröt AIK:s vinstsvit samtidigt som de fortsatt cementerar sig som tabelletta.

– Vi släpper upp det lite väl enkelt i anfallszonen, säger AIK-tränaren Anton Blomqvist i C More.

– I mångt och mycket är hockey en attitydsport. Ger man järnet hela tiden ger man sig själv chansen att vinna matcher, säger Modo-tränaren Mattias Karlin i C More.

