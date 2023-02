Det var två formsvaga lag som ställes mot varandra på Hovet. AIK hade förlorat tre raka matcher, gästerna Almtuna fyra.

Tidigt såg det ut som att AIK skulle bryta sin negativa trend i jakten på slutspelsplatserna i hockeyallsvenskan.

Zion Nybeck gjorde 1-0 redan efter fyra minuter. Innan första perioden var över gjorde Alfred Barklund 2-0. När Daniel Muzito-Bagenda ökade på till 3-0 i början av andra perioden såg saken redan ut att vara klar.

Då gick allt fel.

Almtuna gjorde tre mål på drygt fem minuter och hämtade upp till oavgjort inför den avslutande perioden.

– En bedrövlig andra där vi släpper för enkla mål. Vi är inte ödmjuka efter den första, säger AIK:s Christian Sandberg till C More.

AIK kollapsade mot Almtuna

I den tredje perioden avgjorde Jesper Norbäck för gästernas räkning. Almtuna bryter därmed sin förlustsvit samtidigt som AIK nu har förlorat fyra raka matcher.

– Vi har visat upp att vi kan spela fantastisk hockey men också att vi kan vara slarviga. Ödmjukheten i vissa situationer finns inte där i dag, säger Christian Sandberg.

I Almtuna var det desto gladare miner.

– När vi får in en kasse släpper vi axlarna lite och gör det vi ska. Då vänder vi och vinner, säger Jesper Norbäck till C More.