AIK hade inga problem att inkassera ännu en seger när Tingsryd var på besök på Hovet på måndagskvällen.

Åtta minuter in i den första perioden skickade Eric Castonguay in 1-0. Men bara 55 sekunder in i den andra hade Roni Rukajärvi sett till att kvittera. Daniel Muzito-Bagenda och Sam Marklund såg dock till att ställningen var 3-1 inför den sista perioden.

Där stängde Johan Larsson matchen med sitt 4-1-mål, med fem minuter kvar att spela. Hampus Melèn fick in en reducering kort senare, men AIK vann med 4-2.

Tungt för nya TAIF-tränaren

Segern innebär att AIK tar över förstaplatsen i tabellen från Oskarshamn, som dock har två färre matcher spelade. Detta samtidigt som Tingsryd har det fortsatt tungt på sista positionen.

Matchen var den första där Richard Melkersson ledde laget, som förra veckan tog över efter sparkade Per Ljusteräng.

FÅ BÄST KOLL! Följ AIK Hockey – direkt i Messenger

FÅ BÄST KOLL! Följ Tingsryds AIK – direkt i Messenger