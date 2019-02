AIK och Oskarshamn har länge toppat den hockeyallsvenska tabellen.

Och mycket talar för att de båda lagen kommer mötas i den hockeyallsvenska finalen senare i vår. AIK öppnade starkt spelmässigt borta mot Leksand, men det var hemmalaget som tog ledningen med 2-0 efter ett dråpligt självmål och en fin fullträff från Johan Porsberger.

– En mardrömsstart. Pucken studsade fel, men shit happens, säger målvakten Erik Källgren till C More.

I mittenperioden kom reduceringen för gästerna och i de inledande sekunderna av den sista perioden kom utjämningen i powerplay.

Målskytt: Eric Castonguay.

AIK en poäng från serieseger

Samme Castonguay fullbordade sen vändningen med sitt 3-2-mål och i slutet fastställde Alexander Deilert slutresultatet 4-2 i öppen kasse.

– AIK gör en remarkabel vändning och visar återigen att de är oerhört svåra att besegra, säger kommentatorn Åke Unger i C More.

Experten Harald Lückner:

– Det var en konstig match där AIK var bäst i den första perioden, men där Leksand gjorde målen. Sen dominerade Leksand och då gjorde AIK mål. Det är klart att med det självförtroendet som AIK har just nu så blir det lättare, säger han.

I och med segern är tabellettan AIK nio poäng före tvåa Oskarshamn. Något som innebär att det räcker med en poäng på de återstående tre matcherna för att laget ska ta hem seriesegern och få hemmaplansfördel i den hockeyallsvenska finalen.

Melins attack på experten: ”Har du inga ögon?”

Efter matchen tog C More-studion upp en situation från matchen där Leksands Calle Själin tacklades av gästernas Daniel Muzito-Bagenda.

Själin slog i huvudet i sargen och fick lämna isen.

– Det är en solklar tackling mot huvudet. Själin kommer vara borta ett tag nu, säger Melin i sändningen.

Då stoppades han av C More-experten Mike Helber.

– Det är ingen huvudtackling. Tacklingen tar i ryggen och sen slår han i huvudet.

Roger Melin:

– Har du inga ögon att se med? Jag tycker att den är solklar, men jag kanske har fel på ögonen.

På frågan hur SJälin mår nu svarar han:

– Jag vet faktiskt inte. Han var helt borta och lär vara det ett tag.