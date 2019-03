AIK tog en praktseger i första hockeyallsvenska finalen av fem.

Men efter det har Oskarshamn repat mod och till och med vänt på steken.

På bortais på Hovet under fredagskvällen gick smålänningarna segrande ur striden.

Nicklas Heinerö gav gästerna ledningen i den första perioden.

Men AIK skulle snabbt vända på steken och via mål av Sam Marklund och Jesper Frödén gick AIK upp i ledning 2-1 inom loppet av bara 19 sekunder.

Men Oskarshamn kom tillbaka. Joakim Hillding kvitterade innan IKO stod för en fräck tekningsvariant som gav utdelning.

Oskarshamn har vänt på matchserien

I slutsekund av andra perioden tekades pucken bak till tidigare AIK-spelaren Joakim Thelin, son till AIK-ikonen Mats ”Mördarn” Thelin, som drog till med ett direktskott.

Skottet satt i krysset bakom Johannes Jönsson.

Tiden? 19.59.

AIK forcerade för en kvittering men Oskarshamn höll undan och kopplar greppet om matchserien med 2-1.

Med fyra sekunder kvar utbröt också ett vilt slagsmål sedan Oskarshamn checkat fast pucken djupt i offensiv zon. AIK:s Fredric Weigel gick hårt åt Oskarshamns John Dahlström som låg och blockerade pucken varpå tumult utbröt.

– Grymt skönt. Vi kommer ihop oss som lag efter att ha varit trötta under en period där vi fått många box play emot oss. Men vi kommer ihop oss och vänder. Hur skönt som helst, säger Oskarshamnsmålvakten Christoffer Rifalk, som stoppade 42 skott, till C More.

Nästa match spelas på söndag då Oskarshamn kan säkra SHL-kval mot Timrå.