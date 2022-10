Mora tog emot AIK som sist körde över Björklöven med 4-0.

Men det lyckades inte AIK bygga vidare på i nästa match.

Det blev en knapp seger för hemmalaget från Dalarna (3-2) som vann skottstatistiken med 46-25.

– Det är under all kritik, säger AIK:s tränare Anton Blomqvist till C More efter matchen.