Henrik Lundqvist, 40, är en av svensk ishockeys största någonsin. Det bevisades inte minst på Tidernas Hockeygala för snart två veckor sedan då Lundqvist tog plats i herrarnas All Star-lag och även prisades som tidernas målvakt.

I Nordamerika råder också konsensus om Henrik Lundqvists status, den svenske legendaren beskrivs nämligen vara given i nästa års Hall of Fame-klass.

I sådana fall skulle Lundqvist väljas in direkt efter Daniel Alfredsson och Daniel och Henrik Sedin.

– Väldigt välförtjänt för alla tre, säger Lundqvist om Hall of Fame-veckan då trion valdes in.

– De har betytt otroligt mycket, inte bara för svensk ishockey utan även ishockeyn där borta i deras respektive lag. Jag hade förmånen att spela mot dem under många år, så jag vet vad de gick för.

Tänker du själv på Hall of Fame?

– Händer det, så händer det. Jag fick en fantastisk avslutning i New York förra året och jag lever fortfarande lite på den. Jag är oerhört tacksam att jag fick uppleva så mycket som jag fick göra under tiden i NHL och New York. Jag kan inte påstå att jag funderat så mycket på Hall of Fame.

Henrik Lundqvist tvingades under 2020 till en hjärtoperation som sedermera blev slutet på hans målvaktskarriär. När han lade plocken och stöten på den berömda hyllan gjorde han det som New York Rangers och Tre Kronors största målvakt genom tiderna.

Han är än i dag bosatt i New York.

– Livet är bra. Jag jobbar mycket i Madison Square Garden med tv, sponsorer och lite musik. Jag träffar mycket människor som jobbar inom organisationen, så det blir lite allt möjligt, inte bara ishockey. Madison Square Garden är en väldigt speciell plats när det kommer till underhållning så jag får ta del av mycket det som händer där, det känns jättebra.

Lundqvist-familjen har i nuläget inga tankar på Sverige.

– Just nu är planen att vara där borta, komma hem på somrarna och köra en snabbvisit under jul.

Du har inte fått frågan av Frölunda och din vän Fredrik Sjöström att hjälpa till där?

– Hehe, nej, han vet att vi är rätt så rotade i New York just nu. Samtidigt ser man inte så långt fram. Det är här och nu som gäller, barnen, jag och frugan trivs i New York, så det är där livet är just nu.

