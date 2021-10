Henrik Lundqvists nya jobb i svensk tv

Henrik Lundqvist, 39, avslöjade i mitten av augusti att hans tid som målvakt var över. Det hjärtproblem som upptäcktes sommaren 2019 satte stopp för en karriär som spänt över två decennier och som toppats med OS- och VM-guld, två SM-tecken med Frölunda och individuella utmärkelser som Vezina Trophy, priset som går till NHL:s bästa målvakt.

Sedan den svenska målvaktsikonen lade plocken på hyllan har han sakta men säkert letat sig in i amerikanska tv-sändningar där han agerat expert i MSG, den regionala kabel-tv-kanalen som bland annat sänder NHL-matcherna för lagen i New York-området och basketlaget New York Knicks matcher.

Blir nytt affischnamn för Discovery

Och nu kommer alltså även den svenska tv-publiken få ta del av Lundqvists kunnande.

39-åringen gick under onsdagen ut med att han ansluter till Discovery, där han kommer vara expert under vinter-OS i Peking 2022. Då kommer han följa det landslag som han själv skördade sådana framgångar med under 00- och 10-talet.

– Det ska bli väldigt spännande och kul att få följa grabbarnas äventyr i Peking, säger Henrik Lundqvist i ett pressmeddelande.

Han fortsätter:

– Så klart känns det speciellt att inte själv dra på sig utrustningen för att hjälpa till på isen men det ska därför bli extra kul att i stället bidra med min erfarenhet vid sidan av isen och på så sätt guida de svenska tittarna under spelets gång.

Tre Kronor kliver in i turneringen 10 februari då Lettland väntar i premiären. Sverige tillhör grupp C som, förutom letterna, innehåller Slovakien och Finland.

OS-finalen i ishockey spelas 20 februari.