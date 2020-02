”Har gått vilse i butiker – och gråtit på golvet”

Nils Ekman, 43, och Danijela Rundqvist, 35, är troligtvis ett av Sveriges mest meriterade hockeypar. Ekman har flera framgångsrika säsonger bakom sig i både SHL och NHL.

Rundqvist är en av Sveriges bästa hockeyspelare genom tiderna på damsidan, och har bland annat tagit två VM-brons, OS-brons och OS-silver.

– Jag har lärt mig av mamma och pappa att jobba hårt och hitta lösningar. Jag har varit allergisk mot ursäkter. Säger folk att saker inte går eller att det inte kan ska jag göra allt för att bevisa att det går. Jag har haft tränare runt mig som sagt att jag och mina lagkamrater inte kommer lyckas. Det blir tändvätska, jag får energi, säger Danijela Rundqvist om sin framgångsrika karriär i Sportkanalens program ”Wikegård vs”.

I programmet pratar även Nils Ekman om den stroke han drabbades av 2010, vilket gjorde att han tvingades lägga av med hockeyn i förtid.

– Jag minns när jag grät första gången efter stroken. Jag hade börjat kunna gå och fått hjälp att ta mig ner till isen för att stå på ett par skridskor. Men jag kunde inte stå på isen, kunde inte släppa sargen. Jag insåg där och då att hockeyn var slut. Då bröt jag ihop. För det var då det landade hos mig att det var slut, säger Ekman i ”Wikegård vs”.

”Har börjat gråta i mataffärer”

Ekman berättar hur sviterna av stroken fortfarande påverkar honom i vardagen.

– Jag känner mig trött och tung. Jag har fått en helt annan förståelse för folk som pratar om utbrändhet och att de känner sig ledsna. Jag kan ha en tung dag där jag inte kommer göra någonting. Jag orkar inte.

I programmet frågar Niklas Wikegård, när han tillsammans med Ekman besöker en Ica-butik, om till synes enkla åtaganden som att handla mat till familjen kunde framstå som svåröverkomliga under den inledande rehabiliteringsfasen.

– Jag var helt ”lost”. Jag har gått vilse i matbutiker, som inte är speciellt stora, och satt mig ner på golvet och börjat gråta för att jag inte kunnat ta mig därifrån, säger Ekman.

”Wikegård vs Danijela Rundqvist och Nils Ekman” sänds på Sportkanalen i kväll den 20 februari klockan 21.30 och finns att se redan nu på C More