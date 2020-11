”Jag kom in på hockeygymnasium, är jag en garanterad framtida stjärna nu?”

Skellefteå har varit ledande i att få fram unga talanger från närområdet (och utifrån) under många år i sin ungdoms- och juniorverksamhet.

– Talang föds alla med på något sätt, men att maximera den klarar ett fåtal av. Att bli den bästa av sig själv är en konst, säger Niclas Lundkvist, sportchef och ansvarig för NIU.

Under den såkallade ”SM-guldseran” i Skellefteå kryllade det av unga talanger i A-laget.

Ett viktigt framgångskoncept för Skellefteå AIK genom tiderna.

– Jag kan känna att det andas lite den optimismen igen, säger Niclas Lundkvist.

Snön faller ner utanför fönstret trots att det är mitt i oktober, lite väl tidigt enligt många.

Vi har tagit en promenad runt de faciliteter som erbjuds för spelarna som representerar Skellefteå AIK, och förutsättningar – det finns.

En av bilderna som visas på skärmen i kontoret visar pusselbitar med olika viktiga delar för att lyckas.

En sak är säker.

Träningsmöjligheter, faciliteter och bra ledare – det kommer inte att vara ett problem.

Men det krävs mer.

– Oavsett om vi skapar alla möjligheter som går, det är drivkraften och viljan att bli den bästa av sig själv som kommer att göra skillnad till slut. Gör man allt som erbjuds tillsammans med kost och sömn finns det möjligheter att bli riktigt, riktigt bra, säger Lundkvist.

Resan från 1997: ”Fick ta otroligt mycket kritik”

Vi får börja med att ta oss tillbaka ett antal år.

Hela vägen till 1997 när föreningen startade en ny resa.

Lasse Marklund och Janne ”X:et” Erixon kom tillbaka in i Skellefteå AIK och satte upp ett nytt tänk.

– Varje lag körde sitt eget race, sen bestämde man sig för en gemensam vision: ”nu är det föreningen som står för det” och sen tog man avstamp på det, förklarar Lundkvist.

Men det var inte enkelt.

– De fick ta otroligt mycket kritik under den perioden då de lade fram att man skulle träna så pass mycket. Men de fullföljde sin plan, tränade mycket (och bra) sen kom framgången. Det började med årskullarna 91-92 och just när de närmade sig senare junioråren, då gick laget upp i Elitserien (nuvarande SHL).

Skellefteås juniorer under morgonträning. Foto: Johanna Dahlén

Det blev en bra tajmning, kan man säga.

– Vi var inte lika intressanta för lovande spelare innan, ungdomssidan var inte på samma vis som det är nu. Det är så viktigt för oss att ha en bra ungdomsverksamhet för att vi ska kunna skapa och ha ett bra a-lag. Det är betydligt enklare att slussa upp ungdomar och juniorer genom vårat system, berättar Stefan Klockare.

Och den här röda tråden genom föreningen har varit viktig ända sedan dess.

Det var i början av 2019 som Niclas Lundkvist värvades in i klubben och en sak lockade honom lite extra mycket:

”Vi ska tävla om SM-gulden med minst hälften egna spelare i en fullsatt arena.”

– Det var det med minst hälften jag gick i gång på. Tron på att man ska producera egna spelare, att det ska finnas en kärna från bygden tror jag gör skillnad i slutändan.

Några punkter sattes upp, bland annat med fokus på spelsätt, utbildade coacher och antal aktiviteter per vecka.

– Något jag tyckte var intressant var att, när man tog klivet till a-laget, tränade vi mindre pass i veckan än J20, säger Andreas Wingerli.

Utifrån denna gemensamma verksamhetsplan fortsatte bygget – på alla olika delar.

– Man utvecklade först en spelidé. När ungdomarna började i U15 kunde de träna lite av grunderna och sen fyller man på eftersom. Flyttas en spelare upp till J20, då känner han igen sig direkt. Det blir det här mönstret, det är så här vi tänker i spelet ur egen zon, när vi forecheckar, när vi sätter press... det finns en röd tråd.

Hur kom den fram?

– Det var tydligt hur de fick fram den. Vi sitter och utvärderar vår spelidé efter varje säsong och då menar jag inte bara a-lagstränarna utan även våra juniortränare sitter tillsammans. Vad gör vi bra, vad behöver vi utveckla, vad kan vi göra bättre? Så jobbar vi tillsammans och gör det, sen är det Erik (Forssell) som är ansvarig för a-laget och a-lagstränarna, som har mycket att säga till om. Men vi involverar alla för att de ska känna att alla är med i processen att bidra till vår spelidéutveckling.

Stefan Klockare, nuvarande tränare i a-laget, förklarar hur viktigt det är:

– Kommer du upp som ung kille och ska spela din första match en normal säsong när det är fullt på läktaren... då kan du ändå känna en trygghet i vad vi tränare pratar om. Spelaren känner igen systemet och kan vara trygg med det. Det är klart att det blir en större trygghet att kunna kliva in och prestera i stället för att det blir helt nya grejer så de ska behöva gå ut och tänka på isen... då blir det tufft, för det går så jäkla fort i dag.

Alla jag pratar med är inne på samma sak, det krävs mer än att leverera på isen för att lyckas.

Stefan Klockare flyttade 80 mil som ung pojke och upplevde det som ett tufft steg.

– Du får vara hur duktig du vill hockeymässigt men det blir en helhet. Du måste få alla delar ändå att flyta, säger han.

Är det självklart att jag kommer bli hockeyspelare?

Innan vi tar oss in på de olika delarna kommer vi till rekryteringsprocessen.

Varje NIU (nationellt idrottsgymnasium) har 14 platser per år och som vision har Skellefteå AIK haft att elva stycken ska komma från närområdet (cirka en timme runt Skellefteå). Något de legat precis under de senaste åren.

Det innebär att de först och främst kollar i sin egen verksamhet, sedan närområdet och i sista hand även Stockholmsområdet.

Foto: Johanna Dahlén

Spelare bjuds in för att se hur den sportsliga verksamheten fungerar, samt en annan väldigt viktig del – att förklara vad det innebär att gå ett NIU.

– Bara för att man kommer in är det inte självklart att man blir hockeyspelare utan man måste vara beredd att göra jobbet. Det är allt från kost, sömn, att vara förberedd varje dag och att klara av skolan. Vi lägger mycket tid på att det ska funka, vi vet att om det ska funka med hockeyn ska det funka de andra pusselbitarna också. Annars spelar det ingen roll hur talangfull du är, att få ihop paketet är viktigt, menar Niclas Lundkvist.

Om vi bygger upp bilden framför oss.

Du är 15-16 år och ska flytta hemifrån – för att satsa fullt ut på det du älskar att göra.

”Nu kommer jag leva livet. Ingen kan bestämma vad jag ska äta, när jag ska lägga mig och om jag gör läxorna på kvällen”

Det är kul första veckorna.

– Men det är den första hösten som är den största utmaningen och att man försöker ge dom lite extra kärlek under den tiden. Klarar man till jul brukar det funka, men nu går vi in i en utmanande period när det kommer lite snö, blir mörkare, de kommer in i vardagen. De har varit här, eufori, glädje, nytt, häftigt... men nu ska man in i lunken. Då är det extra viktigt.

Som nämnt, många kommer från närområdet men utöver det samarbetar Skellefteå även med fadderfamiljer som ett extra stöd.

– Vi brukar vi säga till föräldrarna ”hit och pumpa däcken så mycket som möjligt under den perioden” så ska vi också hjälpa till så mycket vi kan med vårat ledarskap, stödet från fadderfamiljerna och att bara finnas där som medmänniskor.

Hur tänker man då vid rekrytering?

– Den stora grejen är var det finns störst utvecklingspotential. Tidigt pubertala spelare kan se grymma ut här och nu som 16-åring men när andra blir lika stora: vad har de för en extra växel? Samtidigt kan man inte dömas ut bara för att man är tidigt pubertal. Men det gäller också att hitta de här guldkornen som kanske inte har växt så mycket, är skickliga och små med en stor uppsida i sin fysiska utveckling. Att hitta blandningen i det är konsten att lyckas i rekryteringen, men det är svårt. Det är ingen lek, säger Lundkvist.

Sen kommer det några andra frågor – som ses som minst lika viktig.

* Vad är det för människa bakom ishockeyspelaren?

* Hur är den individuella drivkraften?

* Hur mycket tid är man beredd att lägga ner?

* Förstår man vad som krävs för att bli en elitspelare?

– Där försöker vi vara ganska tydliga med vad vi vill ha för förväntningar, det är inte att man vill skrämma spelare som ska hit utan mer bara förstå att om man ska göra den här resan krävs det mycket. Det är en fantastisk möjlighet som erbjuds men man måste också vara beredd att avstå från en hel del annat för att lyckas. Det är intressant, förklarar Niclas Lundkvist.

Om skolan: ”Stor del av livet på ett NIU”

Snabbt tillbaka till resan som föreningen har gjort, tar vi upp samarbetet med skolan redan i ung ålder, vilket öppnat upp för fler träningstillfällen.

– De fick i gång en samverkan med Norrhammarskolan som ligger bara 500 meter bort, där det är hockeyklass från årskurs sju till nio – med extrapass två dagar i veckan. De kan börja här mellan 8.15-9.15, sen börjar skolan klockan 10.

När det gäller gymnasium arbetar Katarina Söderlund, mamma till Tim Söderlund (utlånad till Almtuna i dag), som samordnare för att underlätta för NIU-elever.

– Jag pratar mycket om paketet, skolan är en stor del av livet på ett NIU och det är viktigt att det fungerar. Vi vet också att om de olika delarna av livet fungerar går det bättre på hockeybanan. Jag försöker verkligen säga till eleverna att ta vara på tiden på skolan. Gör man det behöver man inte jobba ihjäl sig på sidan om och de kommer att må bättre.

Många spelare har fostrats i Skellefteås verksamhet. Foto: Johanna Dahlén

Hur många gånger har ni hört: ”hockeyspelarna kan inte sköta sig?” eller ”ja, men han är hockeyspelare. Det är så de är”?

– Skellefteå som stad är att hockeyn betyder väldigt, väldigt mycket och när de går med loggan är de representanter för oss. Det gäller på skolan, på mataffären, på stan, eller var de nu hänger, säger Lundkvist.

Han fortsätter förklara:

– Gör de bra saker är det bra för vårt varumärke, gör de dåliga saker kan det vara förödande. Vi försöker verkligen få a-lagsspelare och framför allt ungdomarna att tänka sig för hur man går fram i samhället för att det blir fort det där ”de där hockeyspelarna”. De där hockeyspelarna gjorde det, eller kan inte bete sig... men det kanske bara är en eller två.

Tre ord tar Lundkvist upp när vi pratar om det här: värdegrund, mobiltelefonen och sociala medier.

– När jag lägger fram denna bild (på alla viktiga delar) till våra NIU-elever eller juniorer säger jag att det är en kloss där längst ner som är den viktigaste... har vi inte den nedersta klossen kommer det inte bli bra, som ett hus med taskig grund.

Vad är det då?

Värdegrunden.

– ”Jaha, värdegrund som alla andra föreningar pratar om.” säger de då. Men värdegrund för mig handlar om hur man är som människa, hur man kan bete sig tillsammans. Har man allt det här, men det här funkar inte, då blir man ingen stjärna. Då kan man bli en okej spelare. Det är så många som har haft allt, men kan inte vara en schyst kompis i omklädningsrummet... då blir man ingen elitspelare.

Och ja, den där mobiltelefonen som alla har konstant.

– Den här är en stor del av ungdomars vardag nu (på gott och ont). Vi ser det som ett grymt hjälpmedel i spelarutvecklingen, ett sätt är att det är lätt att kommunicera, nå ut med budskap, tidsförändringar, ”tänk på det” eller beställ matlådor... man får också ut sina byten efter varje juniormatch på telefonen så man kan se sina egna byten och utvärdera sig själv.

Vilket ger både fördelar och nackdelar.

– De som vågar och vill lägga bort den i tid på kvällen för att få sin sömn är vinnarna när man kommer till nästa dags träning. Det pratar vi mycket om, att verkligen våga lägga bort den i tid. De ska ju vara på hallen vid sju dagen efter, vill du göra en bra prestation i morgon på träning kan det vara ganska smart att försöka lägga bort telefonen och våga göra det fast den kompisen är där och håller på.

”Tillsammans jobbar, växer och vinner vi”

Och vad är det som tar mycket tid på telefonen? Jo, sociala medier.

Något Skellefteå AIK är väldigt stolta över sitt arbete med.

För några veckor sedan gjorde de en gruppövning där spelarna fick jobba tillsammans med en artikel, för att skapa förståelse.

– Vi tänkte lite, vågar vi göra det? Ja, men vi står för det här. Vi har inget problem att lägga fram en artikel och jobba utifrån det, det känns bra efter att vi har gjort det, säger Lundkvist och förklarar:

– Det skapar en bra dialog, vi ser att vi pratar om den här, killarna tänker till. Vi har inget problem med att man är på sociala medier, men vi behöver tänka till hur man uttrycker sig. Hamnar man i någon form av konversation ska man också veta, det försvinner inte.

Vi kommer in på att prata om hur allt romantiseras på sociala medier, att det man gör finns kvar och hur fel det kan bli på Snapchat ibland – samt jargongen.

– I förebyggande syfte jobbar vi med det här och pratar om det för att verkligen få spelarna att förstå sin roll i samhället som Skellefteå AIK- spelare. Det är lite tankeväckande... en viktig fråga för föreningen är att det funkar på sidan om. Vi vill ha ett klimat och en atmosfär i föreningen samt omklädningsrummet som skapar en miljö där man känner sig trygg och kan vara sig själv. Man ska få vara olika, för olikheter som kan samverka skapar dynamik, utveckling och framgång tror vi. Men då måste alla också få vara sig själv, ”bara för att man är hockeyspelare ska man ha den jargongen”... nej, det är inte så.

Samtidigt betonar Lundkvist att han vill jobba mycket med ett värderingsstyrt ledarskap – hellre än en massa regler.

– Jag tror inte att det är en framgångsfaktor, det kanske gick för 20 år sen men det går inte längre, utan ska man få med sig ungdomar och få med sig människor i dag då handlar det om involvering och delaktighet.

Juniorerna är klara för förmiddagen, vi har hunnit prata om allt mellan himmel och jord, men det finns en sak kvar.

Foto: Johanna Dahlén

Vi avslutar genom att gå igenom värdeorden.

Tillsammans jobbar, växer och vinner vi.

Det räcker att säga ”värdeord” till vem som helst i Skellefteå AIK och de vet vad du pratar om.

* Tillsammans tror jag är helt avgörande för att lyckas i en mindre stad och en mindre förening, jobba hårt varje dag.

* Växa, vilja utvecklas som människa, vilja gå utanför sin komfortzon, vilja bli lite bättre varje dag. Man har ett val: ”vill du bli en dag äldre, eller vill du bli en dag bättre?”. Det valet har man att göra varje morgon när man stiger upp.

* Gör vi de här sakerna tillsammans kommer vi att vinna. Och få vinna tillsammans – det finns inget häftigare att få göra det som lag. Helt magiskt.

Så förklarar Niclas Lundkvist det.

Är det en slump att Skellefteå lyckas fostra så pass många talanger? Sitter ni fortfarande och tror att det endast är för att de gör rätt saker på isen?

Nej, det är hela paketet.

Vi avslutar på samma sätt vi inledde.

”Talang föds alla med på något sätt, men att maximera den klarar ett fåtal av. Att bli den bästa av sig själv är en konst”