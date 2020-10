Vilka är tidernas elakaste hockeylag - som körde över allt och alla?

Det får ni veta i SportExpressens nya serie i fyra delar.

Del 2: Philadelphia Flyers - rövarbandet som vann två raka Stanley Cup på 70-talet och innan första nedsläpp stirrade på motståndare och morrade:

– If you get the puck, I'm gonna fucking kill you, you fucking fuck.