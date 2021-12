”Svettigaste jag har sett”

Det var i den andra perioden, vid ställningen 3-1, som Tex Williamsson frälste Modos hemmapublik.

Björklövens forward Gustav Possler fick ett gyllene läge, vänster om Williamsson, men Modomålvakten lyckades på något sätt få upp en reptilsnabb plockhandske.

– Vad händer? Det är bland det svettigaste jag sett. Det är ett bra skott, rätt höjd också. Det är bland de bästa räddningarna under säsongen, säger Harald Lückner i C More.

Räddningen rev ned stående ovationer från Modos supportrar.

– Jag skulle vilja påstå att det var högre jubel här inne på Tex Williamssons räddning än när Modo gjort mål, säger kommentatorn Tobias Carlsson.

Matchen då? Den vann Modo med övertygande 7-1.

