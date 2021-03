Det var i februari 1978, Hardy Åström hade inte lyckats ta plats i New York Rangers och var i farmarlaget New Haven, då samtalet kom.

– Hardy, packa väskorna! Du ska till Montreal och spela match med Rangers.

Hardy Åström från Luleå tog sig till den mest klassiska arenan i NHL-historien: Montreal Forum.

Regerande Stanley Cup-mästarna hade vunnit 28 raka matcher och slagit NHL-rekord med tidernas längsta segersvit.

Ingen fattade någonting när Rangers kastade in en okänd svensk debutant i målet.

Hardy var cool. Lite kaxig till och med.

– Jag visste att jag hörde hemma i NHL, sa han då - och upprepar han nu, 43 år senare.

Rangers vann med 6-3.

– Jag vet att Forum är en speciell plats, men för mig hade det inte varit någon skillnad om vi spelat i Atlanta. Visst, det var min NHL-debut. Men jag har spelat stora matcher förr i Sverige. Jag har slagit ryssarna i Moskva och Tjeckien i Prag. Jag tänkte att jag hade en god chans att slå Canadiens i Montreal, sa Hardy till häpna journalister efter matchen.

Hardy Åström i New York Rangers dress. Han var den första svenska målvakt som fick starta i kassen i en NHL-match. Foto: INTERNATIONAL HOCKEY ARCHIVES Leif "Honken" Holmqvist i Detroit Red Wings tröja, men han fick aldrig spela någon NHL-match. Foto: UPI TT NYHETSBYRÅN Göran Högosta, den förste svenske målvakten i NHL, som fick göra ett inhopp i New York Islanders samma år som Hardy Åström kom till ligan. Foto: BILDBYRÅN Henrik Lundqvist, ny målvakt i New Rangers 2005. Foto: KATHY WILLENS / AP TT NYHETSBYRÅN

Hade Hardy Åström varit född i Saskatoon i stället för Luleå, så hade hans NHL-karriär sannolikt blivit längre och mer framgångsrik.

Höghosta var förste svenske målvakten i NHL

Det var inte lätt att vara målvakt från Europa i NHL på 70-talet.

Leif ”Honken” Holmqvist värvades av Detroit Red Wings, men fick aldrig spela i NHL.

Förste svenske målvakten i NHL var Göran Höghosta, som fick göra ett inhopp i New York Islanders samma år som Åström kom dit.

Hardy Åström var förste svensken och förste europén att starta en match som målvakt i NHL.

Dessvärre blev det höjdpunkten under Åströms tid i Rangers.

Därefter blev det bara ytterligare tre matcher, två förluster mot Atlanta Flames och Toronto Maple Leafs och till sist en seger i Madison Square Garden mot Chicago.

Resten av tiden satt han på bänken eller spelade i farmarligan och efter ett år flyttade han hem igen.

Efter en säsong i Skellefteå blev han bortbytt till Colorado Rockies och återvände till USA.

Hardy Åström tvekar inte när han ska utse kubben i sitt hjärta - det är Skellefteå AIK. Här är det hett kring Hardy i samband md en bortamatch mot Solnas AIK hösten 1974. Foto: ÖRJAN BJÖRKDAHL / DAGENS NYHETER

Till ett bottenlag som senare flyttades och blev New Jersey Devils. Foppas Colorado kom till Denver först 1995.

”Jag förstår vad Tommy Salo gått igenom”

Hardy Åström blev förstemålvakt i NHL, men vann bara nio av sina 49 matcher säsongen 1979/80.

Och ännu värre var nog att han fick Don Cherry som coach.

Colorado var sämst i ligan och Cherry - som senare gjorde tv-karriär på att håna spelare från Europa - skyllde allt på sin svenske målvakt som han kallade ”Det svenska sållet”.

– Han har aldrig sagt ett ont ord till mig öga mot öga. Han hade kunnat peta mig, han hade kunnat flytta på mig. Men han spelade mig i 49 matcher. Han är inte den bäste tränaren jag har haft, men heller inte den sämste. Men han behövde väl någon att skylla på...

Hardy erkänner att han några gånger blivit less på att höra skitsnacket om att han var så dålig i Colorado.

För det var han inte.

Däremot spelade han i ett väldigt dåligt lag.

Tränaren Don Cherry skyllde förlusterna i Colorado på Hardy Åström. Foto: PAUL BENOIT / AP TT NYHETSBYRÅN Superstjärnan Wayne Gretzky lyckades dock aldrig göra mål på Hardy Åström i Colorado. Foto: MICHAEL STUPARYK / ZUMA PRESS/IBL Tommy Salo med den olycksaliga pucken som gav dåvarande Vitryssland segern i OS 2002. Foto: RUSTY KENNEDY / AP TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

– Jag förstår vad Tommy Salo gått igenom efter det där jävla målet han släppte in. Jag har fått leva med Don Cherrys snack. Men jag har aldrig sagt ett ont ord om honom och det tänker jag inte göra nu heller, säger Hardy.

Han pratar hellre om roligare minnen från åren i USA:

– När jag kom till NHL var det få européer där. Det var fortfarande mycket slagsmål och tuff hockey, men några väldigt bra svenskar. Som Kungen - Börje Salming.

”Det var en mental pärs”

Sommaren 1982 flyttade Hardy Åström hem till Sverige för gott - efter totalt 83 NHL-matcher.

Något som inte skulle överträffas av någon svensk förrän Pelle Lindbergh blev förstemålvakt i Philadelphia.

– Det är klart det var en dröm för mig att spela i NHL, de allra flesta kommer aldrig dit. Det gjorde jag. Sen var det tufft för mig som var van att spela nästan alla matcher, att sitta vid sidan om. Det var en mental pärs.

Han trivdes som ensam svensk i sina NHL-lag och fick många goda vänner. Kanadensare som uppträtt om jubelidioter i VM-matcher, visade sig vara fina lagkompisar.

– Phil Esposito hade varit så galen mot oss och bråkat med Stig Salming, men han var verkligen en toppenkille utanför isen.

Hur uppfattade du våldet i ligan på den tiden?

– Det var ännu värre i farmarligan. En match i New Haven kom spelare i motståndarlaget in i vårt omklädningsrum och det blev full vevning där inne. Det blev inte lugnt förrän en polis med en stor jävla batong kom in och skrek: STOP IT GUYS!

Den klassiska publik-hyllningen av Börje Salming 1976. Foto: JANNE HELLGREN Canada Cup-laget 1976 med de tre måvakterna längst fram i mitten: Göran Högosta, William Löfqvist och Hardy Åström. Foto: SÖREN KARLSSON Hardy Åström, tjusigt klädd, på väg in i arenan för match, under Canada Cup 1976. Foto: JAN DÜSING Hardy Åström och Tre Kronor inledde Canada Cup 1976 bra. Men både han och laget svajade i en förlustmatch mot Finland och missade finalen. "Vi hade kunnat slå Kanada", tror han. Foto: ERIK LINDAHL / DAGENS NYHETER Per-Olov Brasar, Börje Salming, Ulf "Lill-Pröjsarn" Nilsson, målvakten Hardy Åström och Mats Waltin deppar efter förlusten mot Finland i Canada Cup 1976. Foto: JAN DÜSING

Åström nollade Gretzky

Att ta plats i NHL, var stort. Segern i Montreal fantastisk. Sen har Hardy en annan fin merit.

– Wayne Gretzky har aldrig gjort mål på mig. Vi möttes några gånger i alla fall, men av någon anledning var han ganska dålig mot just Colorado.

Hardy Åström var också Tre Kronors målvakt i Canada Cup 1976. Som målvakt presenterades Hardy först, sen var det Börje Salmings tur - och publiken i Maple Leaf Gardens exploderade.

– Publiken ville inte sluta jubla, jag minns att jag tänkte att jag ville börja spela matchen. Och Börje själv tyckte det var lite jobbigt, han gillade egentligen inte sån uppmärksamhet. Men han förtjänade alla hyllningar.

– Det var synd vi förlorade mot Finland. Jag var dålig och borde ha blivit utbytt, men vi hade flera som var dåliga. Hade vi gått till final mot Kanada. Då har allt kunnat hända.

Spelade utan ansiktsmask

Hardy Åströms hockeyresa är imponerande, inte minst med tanke på att han började som back som knatte och i unga år var bättre på fotboll.

– I fotboll var jag ytterback, en riktig gräsklippare. Jag vek inte ner mig för någon. Jag var en fajter och du behöver vara en fajter för att bli hockeymålvakt och det tyckte jag var roligast.

Du var målvakt utan ansiktsmask i unga år, det låter helt vansinnigt? Och så var det uterink i vinterkylan?

– Ja, haha. Så var det på den tiden. Men kylan? Äh, man är väl norrbottning.

– Sen är det klart man fått sina smällar. Men det är inget man tänker på när man är målis, det hör till. Värst var om man fick en smäll mitt i huvudet eller mellan benen - då fick man oja sig en stund, men det går över.

Kolla målvaktsmasken! Lite skillnad mot dagens målvakter. Här gör sig Hardy Åström redo för en landskamp med Tre Kronor på 70-talet. Foto: LASSE JANSSON Hardy Åström tvingades lämna Tre Kronor i sista stund inför VM 1976. Petad till förmån för Göran Höghosta och Wille Löfqvist. Året därpå var Hardy med - och fick vara med och ta VM-silver. Foto: LASSE JANSSON Match mellan Kanada och Sverige i hockey-VM i Wien 1977. Och tuff duell mellan Greg Smith och Hardy Åström. Foto: PER KAGRELL

Andra spelare tog sig igenom tuffa tider på andra sätt. En gång åkte Hardy Åström nattåg med ryska landslaget.

– Då pratade jag en del med målvakten Vjateslav Tretjak. Han var schyst och en av få som kunde lite engelska. Innan ryssarna skulle gå och lägga sig kom en sjukvårdare med en näve piller. Inte ens spelarna själva visste vad de stoppade i sig.

Bäste tränaren var Timo i SSK

Efter åren i Nordamerika var Åström i både Örebro och Örnsköldsvik, innan det snygga avslutet i Södertälje.

Södertälje 1984/85 med bland andra Åström, Anders Eldebrink, Glenn Johansson och coachen Timo Lahtinen blev svenska mästare efter seger i avgörande finalmatchen mot värsta rivalerna Djurgården.

– Det var verkligen krig när vi mötte Djurgården. Men vi respekterade varandra. Vi hade ett riktigt bra lag. Ett grymt jävla gäng vinnarskallar och det small ordentligt på träningarna, som kunde vara tuffare än matcherna.

Timo Lahtinen rankar han som den bäste tränaren han har haft.

– Han kunde skälla på vem som helst, men sen var han väldigt bra på att få ihop gruppen.

Guldhjälte i Södertälje 1985. Hardy Åström var en av de stora stjärnorna när SSK vann SM-guld och slog Djurgården i den avgörande matchen på neutral plan, i Norrköping. Foto: BILDBYRÅN Hardy Åström i Södertälje-tröjan 1985, där han blev guldhjälte. Foto: ROGER TILLBERG / IBL Hardy Åström stoppar en djurgårdsattack med hjälp av lagkamraterna Jarmo Mäkitalo och Tomas Jernberg 1985. Foto: TT NYHETBYRÅN Guldjälte 1985, då i en annan målvaktsmask än under 70-talet. Foto: STIG KENNE / FOTOKENNE I SM-final även 1986. Då mellan regerande mästarna Södertälje och Färjestad. Här är det Magnus Roupé som är framme och oroar Hardy Åström. Färjestad vann finalen med 3-2 i matcher. Sista matchen på neutral plan i Karlskoga Foto: BILDBYRÅN Under åren i Södertälje i mitten av 80-talet passade Hardy Åström på att studera på Bosön. Foto: ROLF SÖDERBERG / DAGENS NYHETER Hardy Åström i Modotröjan 1983. Foto: STIG KENNE / FOTOKENNE Det blev två säsonger i Modo för Hardy Åström, här tillsammans med lagkompisen Per-Arne Alexandersson efter en träning i gamla Kempehallen 1985. Foto: BILDBYRÅN

Hardy Åström var nöjd när karriären var över, även om han han kunde sakna ”tugget i omklädningsrummet”.

– Jag jobbade bland annat som väktare för Securitas i många år. Som pensionär har jag fotat mycket, det är en hobby. Sen är jag mycket ute i naturen.

Grattis på 70-årsdagen!

– Tack, det känns bra. Även om åren går fort. men jag är 50 år i sinnet, haha.

Vad säger du om din svenske efterträdare i Rangers, Henke Lundqvist?

– Han har varit världsbäst, han är bäste svenske målvakten genom tiderna. Och samtidigt ingen jävla kaxputte, utan väldigt ödmjuk.