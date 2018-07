Förre NHL-målvakten död i drunkningsolycka

Det var under söndagen som de första rapporterna om Ray Emerys död kom in. Enligt Ottawa Sun ska Emery ha drunknat i Hamilton Harbour, som ligger vid Lake Ontario i södra Kanada.

Emery ska ha varit ute och simmat tillsammans med några vänner när olyckan var framme.

– De var ute och simmade och tyvärr kom han aldrig tillbaka, säger polisen Marty Schulenberg.

Ray Emery spelade i flera olika NHL-klubbar under sin långa karriär. Han fick sitt stora genombrott säsongen 2005-2006 när han ersatte den då skadade tjeckiske stormålvakten Dominik Hasek i Ottawa Senators.

Under sin NHL-karriär representerade Ray Emery Ottawa Senators, Philadelphia Flyers, Anaheim Ducks och Chicago Blackhawks.

Hyllas på sociala medier

Så sent som 2013 vann han Stanley Cup med Chicago Blackhawks efter finalserien mot Boston Bruins. Samma säsong fick han också motta William M. Jennings Trophy, som ges till den målvakt eller de målvakter som spelat minst 25 matcher i det lag som släppt in minst mål under grundserien.

Efter nyheten om dödsfallet valde många att hylla Emery på sociala medier.

”Du kommer alltid att vara ihågkommen i Philadelphia”, skriver en användare på Twitter.

”Ray Emery kommer för alltid att vara en legend”, skriver en annan.

Ray Emery blev 35 år gammal.