I veckan blev Jonas Junlands återkomst i Linköping officiell. Inför hemmamatchen mot Färjestad kommunicerades det att 32-åringen tar över lagkaptensrollen från Eddie Larsson.

Och återkomsten i moderklubben Linköping efter tre och ett halvt års utlandsspel i Schweiz och Lausanne kunde inte ha slutat bättre.

Det blev seger på Saab arena med 1-0 efter att Adam Helewka i matchens andra period fick in pucken i målburen som tillslut skrev slutresultatet. Ett resultat som även ett strålande målvaktsspel i Linköping bidrog till.

”Gör det riktigt bra”

Jacob Johansson var mycket nöjd efter matchen.

– Vi gör det riktigt bra laget, nu får vi inte in den extra pucken som kanske gjort att vi kunnat spela lite mer avslappnat, säger LHC-målvakten i C More.

För Färjestad innebär att de nu att man har fyra raka förluster medan Linköping nu har en ljusare trend och ståtar med tre raka triumfer.