Foppa och Henke: Det lägger vi miljonerna på

Både Henrik Lundqvist och Peter Forsberg har långa karriärer i NHL bakom sig. De har samlat på sig så väl flera individuella priser som medaljer på OS och VM.

Dessutom har de båda fått sina tröjor hissade i taken i två av deras respektive hemmaarenor. ”Foppa” i Pepsi Center i Denver, Colorado, och Henrik Lundqvist så sent som i januari i Madison Square Garden i New York.

Med andra ord har de också hunnit tjäna en hel del pengar under sina många år i nordamerika. För som spelare drog de in många miljoner dollar under sina 15-tal säsonger i NHL.

Enligt lönesajten CapFriendly spelade ”Foppa” in ungefär 85 miljoner dollar (nära 800 miljoner kronor i dagens penningvärde) och Lundqvist ungefär 103 miljoner (nära 968 miljoner). Lägg därtill en del arbete utanför isen och deras förmögenheter har växt till sig.

Det lägger profilerna helst pengarna på

Under OS jobbar de båda också som ishockeyexperter i Discovery+. Där berättar de båda i en intervju med Karin Frick om vad de egentligen lägger pengarna på.

– Det är väl skönt att ha en bra, säker och miljövänlig bil.. men resor har jag inga problem att spendera pengar på, säger ”Foppa” och fortsätter:

– När man bott på så många hotellrum… alltså vissa bortaresor visste man inte vilket rum man var på. Sen stod man i den där klorduschen efter en bortamatch mot Columbus. Så jag har inga problem att lägga pengar på resor. När man åker i väg och får möjligheten då vill jag bo bra.

Men komforten vid resor sätter Forsberg rätt stor vikt vid.

– Det behöver inte vara varmt men det kan vara på en skidort och då vill jag faktiskt bo bra. Då är det bra att det varit något kontrakt till.

Samtidigt vill han också att hans barn ska lära sig den något hårdare vägen. De ska inte ha det allt för enkelt i hans ögon.

– Jag tycker inte att man skämmer bort barnen så mycket ändå. Det finns en ”limit” för det de kan få. Jag tror inte att det blir bättre för att de får massa cash hit och dit. Litegrann ska de få slita. Jag tror att det blir precis tvärtom om man ska skämma bort dem.

”I New York går det undan”

Henrik Lundqvist är inne på samma spår.

– Det är väl en liten kamp man ska gå hela tiden. Samtidigt vill man ge allt till sina barn och visa dem uppskattning. Men man vill inte heller skämma bort dem för mycket. Man vill visa dem att jobb lönar sig och ingenting annat, säger han och fortsätter:

– Men det är självklart att det givit möjlighet att göra roliga saker och att inte ha den stressen i livet är jättelyxigt. Men man vill ju lära dem vikten av hårt arbete och att saker lönar sig, säger han.

Samtidigt prioriterar även Lundqvist familjen och eventuella resor i stor utsträckning.

– Lite bilar kanske det blir… men lite som med Peter, det blir en resa eller boenden. Både i Sverige och i USA. Sen allt som händer runt familjen känner man att man kan lägga lite extra.

Men efter att ha spenderat nästan 15 år i New York, en av världens mest mytomspunna städer, kan han erkänna att han satt sprätt på ett par kronor, eller dollar om man så vill.

– I New York går det undan, det kan rassla till bara man går utanför dörren. Man har ganska bra tempo på ”cashflow” där, säger Lundqvist.

