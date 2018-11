Peter "Foppa" Forsberg är en av Sveriges genom tiderna mest framgånsrika hockeyspelare. Under sin karriär har han bland annat vunnit både Stanley Cup, OS och VM två gånger vardera. Efter att han lagt skridskorna på hyllan har Forsberg även valts in i både IIHF Hall of Fame och Hockeyns Hall of Fame.

Peter Forsbergs karriär kantades dock av skadeproblem.

Den svenske hockeyikonen hade stora problem med en fot som gjorde att han inte spelade i NHL på nästan tre års tid. 2011 skrev Forsberg ett nytt kontrakt med Colorado Avalanche, men det blev bara två matcher innan han på en presskonferens berättade att han avslutar karriären.

Nu avslöjar Peter Forsberg att han dessutom spelat hela sin karriär med ett synfel på höger öga.

Peter Forsberg: ”Medfött synfel”

Det är i SVT som Forsberg berättar att han föddes med nedsatt syn på sitt högra öga.

– Jag har ett medfött synfel. Jag ser 60 procent på höger öga, säger han.

Han poängterar att detta inte är något som han tror har hindrat honom i hans karriär, men medger samtidigt att det har medfört vissa svårigheter.

– Det kanske var svårt att se exakt vilken höjd pucken var på. Jag kanske hade styrt in någon balja till, men då hade jag kanske behövt stå framför mål och blivit skadad, säger han.

Forsberg avslutar sedan med att säga att synfelet är något han kan komma att se över i framtiden.

– Jag kan inte säga att jag skulle vara bättre. Jag sa alltid att jag skulle fixa ögonen när karriären gick sämre på slutet. Men det blev aldrig så.