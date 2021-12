”Är riktigt uselt – inte alls vad vi vill”

Linköping sköt i stolpen – sekunder senare prickade Färjestads Gustav Rydahl in matchens första mål.

Karlstadlaget vann bortamatchen, 3-1, och har fyra raka fullpoängare i SHL.

– Man kommer in i ett skönt flow när man vinner, man får ta tillvara på det, säger Rydahl till C More.