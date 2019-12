Den finska huvudstadsklubben HIFK dras med en rad skador vilket innebär att ett par yngre spelare fick chansen i fredagens bortamatch mot Ässät.

Det blev förlust med 0-2, men Wiljami Myllylä lär ändå minnas matchen med värme. Det var nämligen första gången som 18-åringen fick speltid i den finska högstaligan.

Känns efternamnet igen?

HIFK-spelaren är son till den finske skidikonen Mika Myllylä, något som han ständigt påminns om även i livet som hockeyspelare.

– Ja, jag får de frågorna hela tiden. Men jag gillar inte att blanda in min familjebakgrund med. Jag är Wiljami Myllylä, och pappa var den han var, säger han till Ilta-Sanomat.

Ständigt påmind om sitt efternamn

Trots den uppenbara kopplingen till längdskidåkningen var hockeyn ett enkelt val för den finländske talangen.

– Jag kommer inte ihåg exakt vilken ålder jag var, men det var riktigt coolt att spela från första början. Det har varit en pojkdröm att ta på sig den legendariska HIFK-tröjan i ligan, säger han.

Mika Myllylä var en av Finlands absolut största idrottare i slutet av 1990-talet och tog hem sex OS-medaljer under sin karriär, varav en guldmedalj vid 30 kilometer i Nagano 1998.

Han vann också fyra VM-guld, men är också starkt förknippad med den jätteskandal som drabbade skidvärlden under VM i Lahtis 2001. Myllylä var en av flera finska hemmaåkare som åkte fast för doping under mästerskapet och 2011 erkände han att han Epo-dopat sig även under 1990-talet.

Den 5 juli 2011 hittades han död i sitt hem.