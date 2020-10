Det var i augusti i år som den forne hockeystjärnan Tommy Salo, 49, hittades av polis okontaktbar i sin bil på E18. Salo hade enligt egen utsago kört från några vänner tidigt på dagen och vid flera tillfällen stannat för att ”ta shots med starksprit” innan han fortsatte sin bilfärd.

Flera ögonvittnen berättade för polisen att Salo hade kört vingligt och långsamt samt kört in i mittenräcket med bilen innan den stannade helt vid sidan av vägen.

Tommy Salo åtalad för grov rattfylla

När han togs av polis hade 3,06 promille alkohol i blodet.

Tommy Salo har erkänt brottet i förhör med polis och väljer nu även att gå ut och erkänna offentligt.

”Det som hände mig den 11 augusti var droppen för mig. Det blir ingen mer alkohol för min del. Nu vet alla det. Jag kan skylla på allt möjligt.... men det tänker jag inte göra. Det finns inga ursäkter för det jag gjorde. Ta hand om er”, skriver han på Facebook.

Salo jobbade i många år för Leksand

Tommy Salo har nått enorma framgångar med Tre Kronor under sin karriär.

Mest ihågkommen är han för straffräddningen i finalen mot Kanada i Lillehammer 1994 som, tillsammans med Peter Forsbergs ikoniska straff, innebar OS-guld för Sverige. Utöver OS-guldet har Salo ett VM-guld, två VM-silver och fyra VM-brons.

I 10 år spelade han i NHL, främst för New York Islanders och Edmonton Oilers. Han avslutade sin spelarkarriär i Frölunda 2007 och har därefter fortsatt som ledare.

Under flera år arbetade han som general manager i Leksand innan han lämnade under uppmärksammade former säsongen 2014/15.

Hans senaste uppdrag var som tränare för Hedemora i division 2 i år, ett uppdrag han lämnade i september.

SportExpressen har varit i kontakt med Tommy Salo som godkänner att vi citerar hans inlägg på Facebook, men vill inte kommentera saken vidare.