Det har varit en hetsig och intensiv matchserie mellan Färjestad och Skellefteå.

Trots att Skellefteå vunnit alla fyra möten under serien var det helt annorlunda i kvartsfinalen. Färjestad listade tidigt ut hur de skulle stoppa Skellefteås stjärnkedja och stängde ner deras offensiv.

– Framförallt de första matcherna var det stor skillnad. Vi spelade fysiskt på deras backar och så tappade de någon back där och många har spelat mycket. Man vet ju själv att det inte är kul att få en tackling när man släpper pucken. Det är klart att det varit en del i hur vi spelat och det har blivit framgångsrikt, säger Lindqvist.

Match sex i Karlstad inleddes däremot starkt från bortalaget. De skapade en hel del lägen och pressade på Färjestad.

Men Färjestad gjorde målen.

– Laget framför mig var bra. Det var en tuff serie där vi spelade ett väldigt fysiskt spel. Det gillade de inte, säger Dominik Furch som inte släppte in ett mål bakom sig.

I numerärt överläge var det först Michael Lindqvist som avslutade från högerkanten och överlistade Gustaf Lindvall i mål.

– Vi har ändrat om en del. Jag har väl gjort större delen av målen från andra hållet. Det har gått lite troll i det så jag ville testa något nytt. Det är en rätt skön båge att komma i så det var bara att prickskjuta, säger han.

Skellefteå kämpade – men fick inte till det

Fyra minuter senare?

Då slog Lindqvist till igen.

Skellefteå försökte. Och försökte. Men det ville sig inte för det gulsvarta laget.

Istället utökade Gustav Rydahl i mittperioden efter en kontring där han sköt från vänsterkanten.

Sedan var det Victor Ejdsell som gjorde 4-0, efter att Theodor Lennström brutit en passning i offensiv zon och hittat mot Ejdsell.

Med mer än sex minuter kvar plockade Skellefteå ut målvakten och pressade på Dominik Furch men i stället fick Theodor Lennström bli målskytt också när han stängde matchen i öppen kasse.

Nu väntar antingen Frölunda eller Rögle.

– Båda kittlar. Det är klart att Frölunda är ett rivalmöte så det vore kul. Sen är Rögle seriesegrare så det hade varit kul att komma underifrån. Men det är klart att Frölunda kittlar om det skulle bli det, säger Michael Lindqvist.

Ohlsson: ”Kunde vinna SM-guld”

På andra sidan var Skellefteås tränare Robert Ohlsson så klart besviken.

– Det var vackert väder när jag kom till Karlstad i dag, det var vackert väder och det kändes bra...

Men det blev en förlust och säsongen tog slut.

– Skulle man slå ut den här serien skulle jag säga att match ett och två är nycklarna i varför det blir 4-2 till Färjestad. Det är väldigt jämnt och tyvärr förlorar vi båda. När man slår ut det är det tufft att ligga under med 2-0.

– Jag vill tacka min management. Jag får en grupp som är tillräckligt bra att vinna SM-guld, har ett serviceteam runtomkring mig som också är suveränt. Tyvärr får inte jag ut det fulla från min trupp. Den är tillräckligt bra för att vinna och det grämer mig att vi inte är bäst när det gäller.

Ohlsson skickade pikar: ”Kanske är en grinig gubbe ibland”

Ohlsson passade också på att slänga en pik till Färjestads tränare Tomas Mitell som genererade i skratt.

– Det är en fjäder i hatten till Mitell som har blivit en bättre tränare sedan han var i AIK...

Och en hälsning till domarna.

– Jag vill tacka domarna. Jag får inte prata med domarna mer så jag pratar med dem via media. Jag tycker overall när jag slår ut den här serien tycker jag att de är bra. De har varit bra under säsongen och vi kunde kanske inte ha fått bättre. Sen att jag är en grinig gubbe ibland får man kanske tåla. Den här killen som sitter framför er gör allt för att vinna.