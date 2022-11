Erik Karlsson, 32, har under sin karriär ständigt varit en av Sveriges bästa hockeyspelare och satt starka avtryck under sin långa NHL-karriär i både San Jose Sharks och sin tidigare klubb Ottawa Senators. Men det var långt ifrån självklart att backen skulle få en sådan fin karriär, det berättar Erik Karlsson i en ny bok vid namn Elitseriens hjältar – människorna och ögonblicken under en gyllene era, skriven av Olof Erikzon.

För många år sedan, närmare bestämt 2006, flyttade han från sitt Vetlanda till Södertälje för att testa på hockeygymnasiet i den hockeytokiga staden. Men det var ingenting som föll väl ut för Karlsson, som inte tyckte att livet fungerade som det skulle utanför isen.

– Jag spelade bra och trivdes med hockeyn. Men det funkade inte i örigt. Jag var nog inte mogen att ta steget och åkte hem. Jag hade en tuff period där och funderade faktiskt på att lägga av. Jag spelade inte hockey på sju, åtta månader och det var tankspritt just där. Som tur var hörde Frölunda av sig.

”Växa upp eller ge upp”

Innan det var dags för spel i Nordamerika var det dags för smålänningen att flytta till Göteborg och satsa på hockeyn. Frölunda säkrade den talangfulla men sargade talangen.

– När jag väl flyttade till Göteborg hade jag bara ett val. Antingen växa upp och göra det som behövdes eller också bara ge upp, säger han i boken.

Flytten till Västkusten visade sig vara ett lyckodrag – Karlsson fick ordning på livet.

– Frölunda hjälpte mig med allt och löste situationen så smidigt som möjligt. När jag väl kom till klubben förstod jag vilken professionalitet du måste ha för att lyckas. Den organisationen de har är bra för unga spelare, säger han.

Erik Karlsson har haft en flygande start på NHL-säsongen med sitt San José Sharks – på 17 matcher har backsstjärnan producerat 22 poäng.