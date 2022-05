William Nylander, 26, har sedan Toronto åkte ur Stanley Cup-slutspelet förra veckan varit en spelare Tre Kronor hoppats få välkomna till den svenska landslagstruppen som just nu befinner sig i Tammerfors.

Så sent som under onsdagskvällen, direkt efter Tre Kronors seger över Finland, berättade förbundskaptenen Johan Garpenlöv att han väntade sig ett svar under torsdagen.

– Inget besked ännu. Vi väntar, sade han till den samlade presskåren.

Nu har Garpenlöv fått ett slutgiltigt besked från Nylander.

William Nylander landar i Tammerfors på lördag

Under fredagen blev det klart att han kommer att spela ännu ett VM för Tre Kronor.

”William Nylander, Toronto Maple Leafs, har tackat ja till att spela VM. Processen att få honom VM-klar är inledd. Nylander landar i Tammerfors lördag eftermiddag. Det innebär att Linus Karlsson lämnar VM-laget.”, skriver Tre Kronor i ett uttalande.

I Köln, 2017, var han en av förgrundsfigurerna när Sverige vann guld under Rikard Grönborgs ledning och Nylander har i VM-sammanhang producerat imponerande 32 poäng på 18 matcher.

Det är med andra ord en storstjärna som Tre Kronor nu kan använda under resterande delen av gruppspelet och i en kommande kvartsfinal.

