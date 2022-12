– Jag vänjer mig aldrig.

Gryningen i Stockholm är någon timme bort och Dusan Umicevic tar en klunk av kaffet. Snart ska han sätta sig i bilen för att åka och smygstarta julen med familjen.

Trots att han i somras programledde ”Morgonstudion” har SVT-profilen problem med tidiga mornar.

– Jag är ju sån som slänger mig ut från ett stup och hoppas på att jag landar bra oavsett vilken fråga jag än får. Och jag tycker det gick bra, säger han om hur det var att byta sport mot nyheter.

Omständigheterna var speciella. Det fanns något annat som fick Dusan Umicevic att kliva upp tidigt.

I samma veva blev han och sambon, tillika SVT-reportern Rebecca Randhawa, föräldrar för första gången.

– Det var kaos. Allt vad det innebär med att vara nyblivna föräldrar.

– Vi var ju livrädda att något skulle hända, det är vi ju fortfarande. Det kanske är en oro en förälder har hela livet, som vi inte upplevt tidigare. Men i början stirrade vi bara på honom hela tiden, man vågade knappt släppa honom med blicken.

Så träffades SVT-paret

Journalistparet träffades inte på jobbet, utan har i stället en gemensam kompis att tacka.

– Hon är utbildad journalist men också inom marknadsföring. Hon är ju sjukt utbildad så jag tror hon har examen i ekonomi också. Så där ligger man väldigt långt efter, sportfåne.

– Men hemma är det ofta hon som vinner striden om fjärrkontrollen och det har väckt mitt intresse för nyheter. Nu är till exempel partiledardebatterna en höjdpunkt på tv även för mig.

Hur mycket pratar ni om tv hemma?

– För mycket! säger han och brister ut i skratt. Det är klart det är så. Det är ständigt pågående diskussioner där hemma och vi brukar ge varandra feedback.

– Men SVT är stort, våra redaktioner ligger inte på samma ställe, så vi ser knappt varandra där inne.

Efter hockey-VM i vår går programledaren på pappaledighet och redan nu börjar han jobba mindre.

– Jag har jobbat extremt mycket. Jag har aldrig jobbat så mycket som när grabben kom. Men det är ändå bra på något sätt när alla sändningar är kvällstid, då får jag väldigt mycket tid med honom på förmiddagar.

– När jag var i Kanada på JVM i somras var jag ifrån honom och det var skitjobbigt. Man hördes på Facetime hela tiden. Jag längtar till att få mer tid tillsammans.

”Jag tycker det kan vara stelt”

När det är dags för JVM igen under mellandagarna och nyårshelgen är Dusan Umicevic inte på plats. I stället kommer han vara programledare i SVT:s studio i Stockholm.

Umicevic är taggad. Det märks när han börjar räkna upp turneringens största talanger, vilka som väntas draftas till NHL, vilka som snart kan vara hockeyns nästa stora stjärnor.

– Det pratas om den starkaste upplagan på väldigt många år, speciellt Kanada, säger han.

Vad tycker du är roligast med JVM?

– Det roligaste är ju att följa de här spelarna som om något år är stora stjärnor. Man får på så nära håll och så ofiltrerat lära känna dem på riktigt innan den här medieapparaten kliver in, filtret kommer in och de blir den del av det här maskineriet. Då kan det komma någon groda och sägas oväntade saker, som det kan göra för killar och tjejer i den åldern.

– Sen brukar jag ibland skoja lite med spelare efteråt. Man vet hur de var innan och hur de utvecklades, och det kan alltid resultera i något skratt här och där.

SVT delar på senare år rättigheten tillsammans med Viaplay. SVT:s studioankare känner ingen konkurrens.

– Jag tittar så klart på deras sändningar och tycker de gör ett bra jobb. Jag gör det mest för att följa matcherna och även för att se så att vi ligger rätt i vår bevakning. Men för mig är det viktigt att vi gör vår egen grej och inte låter oss påverkas för mycket.

– Jag är inte den här tv-tuppande människan, det är jag verkligen inte. Jag gillar att retas med folk i och för sig, men det är bara med glimten i ögat.

Hur vill du att er sportbevakning ska vara?

– Jag vill att det ska vara lite mer axlarna nedåt, fortfarande framåtlutat. Att man kan blanda både seriöst och roligt.

– Man ska alltid vara så påläst man bara kan, men också framåtlutad och lekfull. Jag tycker ibland det kan vara lite stelt emellanåt. Men jag jobbar för allt vad jag är värd för att bryta den trenden.

”Hade jag fått sparken och inte jobbat i tv-branschen hade jag drunknat i sport ändå.” Foto: SIMON ELIASSON / BILDBYRÅN

Dusan Umicevic tittar sällan på sina sändningar i efterhand. Det viktigaste är att få med en bra känsla.

Samtidigt beskriver han hur han ”dammsuger” all hockey och följer de andra mediehusens sportsändningar, liksom arbetskollegerna på SVT.

Men målet är aldrig att efterlikna någon annan.

Du tittar inte på hur du kan bli som André Pops?

– Det vill jag verkligen inte bli. Han är jätteduktig, ett otroligt proffs, men vi är helt olika personligheter med olika framtoningar i rutan. Men man kan ju titta på såna som honom som är skickliga i sitt yrkesutövande, men jag tycker att man alltid ska vara sig själv och ingen annan. Det märks om du inte är dig själv i rutan.

”Känt mig som en udda fågel på SVT”

39-åringens journalistkarriär inleddes på Expressen och fortsatte på Dagens Nyheter. När TV4 i Umeå erbjöd en fast tjänst tog Umicevic klivet in i tv-världen.

Men efter två samtal från SVT Sport flyttade han tillbaka till Stockholm och tolv år senare än han fortfarande kanalen trogen.

– Jag tror många på SVT har kommit dit som praktikanter och blivit kvar. Några profiler har ju gjort den resan och blivit ordentliga SVT:are. Jag har som journalist varit lite all over the place och sen landat på SVT. Jag har kanske varit en udda fågel på SVT.

Har det känts så?

– Ja, det har det absolut gjort. Men alla är ju annorlunda, alla är olika – det är det som är härligt. Och man får också vara det.

Dusan Umicevic gör sig redo för ett nytt JVM. Foto: Vendela Ögren

Umicevic beskriver hur branschen har förändrats genom åren. Hur klimatet blivit bättre och mer sunt.

– Just sportjournalister med invandrarbakgrund har det varit väldigt dåligt med. Speciellt inom hockeyn, det är extremt. Jag har för det mesta alltid känt mig välkommen. Men min brorsa har spelat hockey så det har alltid funnits en sån brygga. Men vem mer med invandrarbakgrund bevakar hockey? Kan du komma på någon?

– Jag har tänkt på det mer när jag blev äldre och hela den här debatten drog i gång och fått upp ögon. Då ser man det på ett annat sätt. Man tar ett steg tillbaka och ser att jag är ganska ensam.

Även om Dusan Umicevic för det mesta känt sig välkommen så har han reagerat på kommentarer genom åren.

– Det är klart att man har hört dumma kommentarer, ogenomtänkta kommentarer. Folk som skojar eller lindar in det som ett skämt men det är ändå olämpligt och inte kul.

– Sen är jag den mest skämtsamma av alla. Men då försöker jag alltid se till att jag är skämtsam med de som är mottagliga, som jag har en sån relation till och jag skämtar inte om sånt som sårar.

Svarar på tv-profilernas ord

Att Dusan Umicevic vill locka fram skratt både bakom kameran och i rutan är tydligt. Och när målet är att ingen tv-sändning ska vara stel innebär det att programledaren ibland testar något som inte står i körschemat.

För det har han fått stor uppmärksamhet.

Under Stockholm Open i år bjöd han på en anekdot om John McEnroe. Försöket att riva ner skratt hos tittarna fick stor spridning på Twitter.

– Det blev en jävla snackis!

Den plockades bland annat upp – och sågades – i Filip Hammars och Fredrik Wikingssons podcast.

– Okej grejen är så här, i efterhand har jag insett att jag kanske inte levererade den jättebra. Men där och då var det bara stundens ingivelse, ska jag eller ska jag inte? Nä fan jag kör!

– Efteråt var jag asnöjd med min anekdot. Vi körde highfive där i studion, fan det här var ju svinbra! Inte trodde jag då att folk...

Filip Hammar och Fredrik Wikingsson. Foto: Anders Ylander / GT/Expressen

Han avbryter sig själv och riktar in sig på tv-profilernas sågning.

– Sen är ju Filip och Fredrik roliga. De skiter ju i att ta reda på saker och ting, utan de bygger sina åsikter och det kan sväva i väg vart fan som helst utan att ta reda på någonting om vad som är vad.

– Nu var jag med i Filip och Fredrik igen! De är på mig i varje jävla avsnitt, jag verkar vara deras stora idol!

Den här gången handlade det om när Dusan Umicevic rättade kollegerna Chris Härenstam och Glenn Strömberg i Sportnytt. Han menade att de, liksom alla andra under fotbolls-VM, hade uttalat Kylian Mbappés namn fel. Umicevic uttalar Mbappé med ett stumt M.

Filip och Fredrik tyckte att Umicevic framstod som en besserwisser.

– Jag tänkte att nu jävlar ska jag retas lite med Chris. Återigen var det stundens ingivelse, det är lite typiskt mig. Vad som helst kan komma och hända. Då körde jag den, mest för att retas.

– Men också för att jag visste att man skulle säga Kylian ”Bappe”. Alla i svenska medier sa fel. Precis som många uttalar mitt namn fel och det är kanske därför jag fastnat lite extra för det här.

Efter Sportnytt-sändningen var Chris Härenstam snabb med att berätta att programledaren hade fel. Efter en intensiv diskussion över sms slutade det med att Umicevic krävde att få titta på den video som kommentatorer får tillgång till inför mästerskap, där spelarna själva uttalar sina namn.

– Jag hade rätt! utbrister han.

Hur Dusan Umicevic fick sitt starka intresse för franska uttal?

– Jag hade fan Filip Hammars farsa som lärare i skolan – franskalärare! Hans pappa var min franskalärare! Är det inte så jävla roligt?

Han skrattar till innan han fortsätter.

– Jag kommer ge tillbaka till de så fort jag får läge. Men jag har största respekten för vad Filip och Fredrik gör. De är begåvade killar, men de ska fan få tillbaka när de jiddrar!