Helt har han inte lämnat hockeyn.

– Nja, jag är lite bollplank åt Göran Stubb och Central Scouting här i Europa och så hjälper jag Brynäs lite när de frågar, säger Inge Hammarström.

Draften i Dallas i juni förra året var hans tack- och avskedsföreställning i NHL.

– Jag var på plats vid 35 raka drafter, men förra året fyllde jag 70 så nu tar jag det lite lugnare, säger han.

Med Elias Petterssons fantastiska framgångar i Vancouver Canucks den här säsongen har Inge Hammarström kunnat njuta framför tv:n hemma i Gävle.

Han kartlade Elias från det att Ångegrabben var 16 år och drev under det sista året fram till draften på Canucks klubbledning att Pettersson var den bäste spelaren i den årskullen.

Men det krävdes en del tur för att Vancouver skulle kunna drafta Elias Pettersson.

Fyra lag valde före Canucks i den första rundan och speciellt pirrigt blev det när det var Colorados tur, som lag nummer fyra.

– Det var nervöst, då vi inte hade en aning om hur de tänkte och vem som var deras favoritspelare bland toppnamnen som var kvar.

New Jersey hade valt schweizaren Nico Hischier som nummer ett, Philadelphia listade därefter kanadensaren Nolan Patrick, Dallas fastnade för finländske backtalangen Miro Heiskanen och sedan var det Colorados tur, som sagt.

De ropade ut backen Cale Makars namn och plötsligt hade alla pusselbitarna fallit på plats för Inge Hammarström och Vancouver Canucks.

– Det var en underbar känsla att veta att vi hade allt i egna händer och innan vår general manager Jim Benning gick upp på podiet gratulerade jag honom över bordet och sa:

– Grattis, du får den bäste spelaren av alla i den här draften.

Så här långt kan ingen säga emot Hammarström.

Spelet bakom Elias Pettersson-trejden

Elias Pettersson har gjort dundersuccé i NHL och toppar rookieligan med sina 42 poäng, 22 mål och 20 assist, på 38 spelade matcher.

Trots att han missat sju matcher på grund av skador leder Elias Pettersson även Canucks interna poängliga.

Elias Pettersson har gjort stor succé i NHL- Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Hammarström är en legendar i scoutingkretsar. Omtyckt, nyfiken, noggrann, initierad och en hockeysjäl, som kan sin bransch efter att ha varit spelare på elitnivå med meriter från både landslaget Tre Kronor och NHL-klubben Toronto Maple Leafs.

På frågan om hur mycket nytta han haft av sin bakgrund som spelare när han jobbat som NHL-scout, svarar han:

– Jag har haft mycket nytta av det när det kommer till hur killarna hanterar detaljer i toppfart. Jag vet hur svårt det är i de flesta lägen och situationer att klara av att göra vissa saker, så det har varit ovärderligt i mina ögon.

Elias Petterssons agent i Sverige, Tommy Öström, visste att Vancouver hade Elias på sin radar, men inte hur enormt högt man rankade honom.

– Visst pratade Inge med oss om Elias, men jag tror framför allt att han följde honom intensivt över tid och såg hans utvecklingskurva. Sedan kan jag tänka mig att Inge, som känner mycket folk i Sundsvallstrakten eftersom han kommer därifrån, gjorde en del research om Elias karaktär och personlighet via sina kontakter, säger Öström.

Kent Forsberg berättar en liknande historia om hur det gick till när Philadelphia jobbade med att kartlägga sonen Peter inför draften 1991.

– Vi träffade Inge någon gång när han var i Övik och tittade på Modo, men vi visste ingenting inför draften i Buffalo att Flyers skulle ta Peter, säger Kent.

”Hade Peter som tvåa på listan”

Från Buffalo åkte Peter och Kent direkt till Philadelphia.

– Jag minns att vi fick lift med Anders Hedberg från Buffalo till New York och sedan hämtades vi där av Flyers, som skickade upp en bil med chaufför och körde oss till Philadelphia. Det var Peters agent Don Baizley, som höll i alla kontakter med NHL-klubbarna före draften, så vi lät honom ta hand om det mesta.

Peter Forsberg draftades av Philadelphia men trejdades bort redan innan han debuterat. Han kom att representera klubben i slutet av sin karriär. Foto: GEORGE WIDMAN / AP

Inge Hammarström hade haft Foppa på sin "heta lista" under en lång tid före draften i Buffalo 1991.

Foppa gick som nummer sex i NHL-draften 1991, vilket då var en överraskning. Han var rankad att gå senare i den första rundan. Vad gjorde att du pushade Flyers att ta honom så högt?

– Vi hade Peter som nummer tvåa på vår lista efter Eric Lindros efter mycket arbete från min egen sida, men vi var överens efter många om och men.

Fick du övertala Flyersledningen hårt för att få dem att lista Foppa så högt?

– Ja, det fick jag göra.

Hur bittert var det att Philadelphia trejdade Foppa till Quebec innan han ens hade debuterat i klubben?

– Det gjorde ont i hjärtat. Då var jag nära att sluta. Vi gav bort så många bra spelare i den jätteaffären.

Låg bakom att Mikael Renberg draftades

Flyers draftade Mikael Renberg i den andra rundan och han hade ett sensationellt rookieår i NHL.

– Micke tog vi i den andra rundan efter hårda påtryckningar från mig. Jag hade jobbat hårt för att vi skulle ta Jaromir Jagr i den första rundan, men vi valde Mike Ritchie där och även om han också blev en bra spelare, så var han inte jämförbar med Jagr. Det var en stor besvikelse för mig personligen, då jag hade lagt ner mycket jobb på Jagr.

- Men valet av Renberg i den andra rundan gick ju inte av för hackor utan blev ju bra. Han gjorde 38 mål och 82 poäng under sin rookiesäsong och hade en fantastisk tid i Philadelphia, där han bildade den fruktade kedjan "Legion of Doom" ihop med Eric Lindros och John LeClair.

Andra lyckade draftval under din tid med Philadelphia?

– Per-Erik Eklund, som gick till oss i den åttonde rundan 1983, blev ju jätteduktig.

Kjell Samuelsson. Foto: © BILDBYRÅN

Andra spelare du är stolt över att ha fått draftade?

– Det finns ett stort antal andra européer, några ryssar och tjecker. Och sedan hjälpte jag Philadelphia att trejda till sig Kejll Samuelsson från New York Rangers i december 1986 under min tid med Central Scouting. Bobby Clarke, som var Flyers general manager då, tyckte om Kjelle och undrade vad jag trodde. Mitt svar var att Kjelle måste få 15-20 minuters istid per match om han skulle bli en nyckelspelare i försvaret och det rådet tog man tillvara på.

Efter fem år med Central Scouting, 21 år med Philadelphia Flyers och de sista tio åren med Vancouver Canucks har Inge Hammarström slutat flänga runt på juniormatcher och internationella juniorturneringar i Europa.

Men han har inte släppt kollen på NHL.

– Jag kollar vad Elias gjort under natten i NHL varje morgon när jag vaknar. Det värmer att se hur han lyckats.