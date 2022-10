I Scaniarinken förra veckan gick Djurgården segrade ur striden med 4–1.

Under fredagskvällen, på ett upplivat Hovet, blev det desto jämnare.

Efter den första perioden ledde SSK med 2–1. Detta trots att hemmalaget tagit ledningen genom Jonathan Lekkerimäki.

Christopher Liljewall och Emil Alba vände på matchen till gästernas fördel – men direkt i period nummer två slog Djurgårdens John Norman till.

Matchens fortsatte att svänga fram och tillbaka. Precis innan periodvila satte Jacob Dahlström SSK åter i förarsätet.

Djurgården inledde då på nytt en kvitteringsjakt som bar frukt med kvarten kvar att spela. Daniel Brodin utnyttjade ett powerplay – och bara två minuter senare fick Djurgården ytterligare en chans i numerärt överläge.

Karlsson gjorde drömmål: ”Lite turligt”

Då visade Kevin Karlsson upp ett vackert solonummer och placerade pucken mellan benen på målvakt Fredrik Bergvik.

– De stängde av tillbakaspelet som vi brukar söka, så jag tänkte att det bara är att köra och så gick den in lite turligt, säger Karlsson till C More.

Dif-tränaren Joakim Fagervall njöt från båset.

– De förväntade sig nog inte en dragning där. Men det är kul att se att sådan där grej fungerar på den här nivån, säger Fagervall till C More.

Men Södertälje gav sig inte och matchen bjöd på rejäl slutdramatik. Med fyra minuter kvar, i spel fem mot fyra, stänkte Nikola Pasic in kvitteringen.

Tim Söderlund avgjorde

4–4 blev slutresultatet och matchen fick avgöras i sudden death.

Där drog Djurgården det längsta strået. Framspelad av Kevin Karlsson styrde Tim Söderlund in 5–4 till hemmapublikens stora glädje.

– Vi är starka. Även fast vi spelar dåligt i vissa perioder så kommer vi tillbaka, så det är en styrka vi har i laget. Det var en blandad match, det svängde mycket fram och tillbaka, säger Karlsson.

De två Dif-poängen innebär att laget går upp på en tredjeplats i den hockeyallsvenska tabellen.