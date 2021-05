”Det var hjärtslitande att se sitt lilla barn så”

Lyssna på Hockeypuls • Spotify • iPhone • Acast

Tre Kronors tidigare förbundskapten Rikard Grönborg, som vann VM-guld 2017 och 2018, arbetar sedan hösten 2019 i den schweiziska storklubben ZSC Lions.

Det är där – i Zürich – som familjen Grönborg, med rötter i Stockholm och Salt Lake, numera utgår ifrån.

– Just nu är Schweiz hemma. Vi sålde huset utanför Stockholm när vi flyttade hit. Vi har ingenting i USA att flytta till. Basen är här, berättar Rikard när han gästar Expressens podcast Hockeypuls.

Hans fru Dawnie är född och uppväxt i Salt Lake City, Utah. Det var där paret träffades för ett drygt decennium sedan.

– Det bästa köpet jag gjort är en förlovningsring till min fru. Vi har varit gifta i tio år nu i sommar. Hon är ett fantastiskt stöd och en fantastisk människa, som gjort mitt liv mycket mer innehållsrikt.

Deras svensk-amerikanska familj har under årens lopp utökats med döttrarna Chloe, 9, och Grace, 2.

Minstingen föddes i augusti 2018, under Rikards sista år som förbundskapten för Sverige.

Det hade varit klart sedan en lång tid tillbaka att han skulle efterträdas av Johan Garpenlöv när VM i Slovakien 2019 var över. En turnering som slutade med uttåg i kvartsfinalen då den kommande mästaren Finland blev för svår.

Under samma period kopplades Rikard Grönborg samman med ett koppel av NHL-organisationer och han intervjuades om huvudtränarjobbet i bland annat New Jersey Devils och New York Rangers, men det blev aldrig av.

I stället gick flyttlasset till Schweiz.

Och enligt Grönborg var det till största del ett familjebeslut.

– Vi hade problem med den yngsta tjejen som ska fylla tre nu i sommar. Med den sjukdomsbilden ville jag vara hemma och sova i egen säng varje kväll. Det får jag göra här i Schweiz. Familjebeslutet var väldigt viktigt vid den tidpunkten.

Foto: Privat / Privat

Grace föddes med den ovanliga sjukdomen laryngomalaci, som försvårar andningen för nyfödda.

Det har Grönborg berättat om i tidigare intervjuer.

– Vi märkte tidigt att andningen inte fungerade som den skulle. Hon slutade andas flera gånger på nätterna. Det hände var femte-sjätte timme. Då var vi tvungna att väcka henne för att få henne att andas igen. Vi hade larm som satte i gång när hon slutade andas, sade Grönborg sommaren 2019.

Då var Grace ett år gammal.

Hennes tillstånd förbättrades ju äldre hon blev, men familjens yngsta dotter skulle sedermera diagnostiseras med ytterligare en sjukdom, infantile spasms.

– Det (laryngomalaci) växer man ifrån oftast. Det har hon gjort, men det var en annan sjukdom som poppade upp. Hon fick kramper och det var inget bra tecken för ett barn som är några månader gammal. Vi genomgick flera undersökningar i Sverige och diagnosen hette ”baby seizure” (infantila spasmer).

Fick hon det på grund av den första diagnosen?

– Nej, inte som jag uppfattat det. Det var flera grejer samtidigt. Jag fick reda på det när jag reste i Calgary och förstod att det inte var en bra diagnos för ett så litet barn. Det var fruktansvärt och under min sista VM-turnering att ha det i bakhuvudet, den diagnosen om sitt yngsta barn.

Hur såg framtidsutsikterna ut för henne?

– I stort sett var det rullstol och en hjärna som inte skulle fungera fullt ut.

Som förälder, hur tacklar man det?

– Det kändes som en torktumlare och eftersom jag inte har en medicinsk bakgrund får man läsa på så mycket som möjligt. Och det är lätt att läsa för mycket och att man läser in på saker och ting. Du fick lita på läkarna, att de tog rätt beslut, för du är i deras händer. Samtidigt är det hjärtslitande när man ser sitt lilla barn gå igenom massvis med undersökningar.

Är det än i dag regelbundna kollar på sjukhuset?

– Ja, det är regelbundna undersökningar, men det ser mycket ljusare ut nu. Hon tar stora kliv hela tiden och det har varit en tuff tid, men nu ser vi ljuset i tunneln. Vilket vi är fantastiskt glada för hela familjen.

Som det ser ut i dag kommer Grace leva ett ”normalt” och friskt liv?

– Vi hoppas och tror det, ja. Det var en stor anledning till att vi flyttade hit, att vi fick det stödet under den tiden. Nu har hon fått en ny godartad diagnos, Infant shudder Syndrome, och hennes prognos är riktigt bra.

Familjen Grönborg har kommit till ro i Zürich och för ett par veckor sedan avslutades den schweiziska säsongen.

Rikard Grönborg och hans ZSC Lions nådde inte hela vägen fram den här gången, men i det stora hela är ju egentligen sporten sekundär.

Det finns saker i livet som är viktigare.

– Det har varit tufft för oss, men under den sista tiden har vi inte märkt av problemen. Nu springer i stället Grace runt och förpestar livet för hennes äldre syrra, avslutar Rikard Grönborg med en lätt ton i rösten.

Lyssna på hela avsnittet med Rikard Grönborg i spelaren nedan eller i valfri poddapp: