”Det har sargat oss alla och tagit hårt på mig”

Anders Larsson välkomnar SportExpressen till förbundets kansli, som ligger ett lagom hårt slagskott från tunnelbanestationen Globen.

Royalblå väggar med ett stort Tre Kronor-emblem i centrum möter en i lobbyn.

Pampigt.

Vid den soffgrupp som placerats vid incheckningsdisken finns ett troféskåp som ett bevis på när Sverige var bäst i världen. Alla pokaler ryms inte ens i det avlånga glasskåpet som mäter knappt två meter.

Framgång.

Fast det senaste året har svenska ishockeyförbundet sysslat med annat.

Krishantering.

Mörka rubriker har stått som spön i backen från augusti 2019 till i dag.

Ett löjeväckande skimmer har kastats över förbundet. Anders Larsson håller med.

– Det har varit ett turbulent år när jag blickar tillbaka. Väldigt turbulent.

Du har inte funderat på att sluta som ordförande?

– Nej, det har jag inte gjort. När det är som tuffast är det extra viktigt att vara övertygad om vägen framåt. Det Churchill sa en gång: ”If you walk through hell, keep walking”.

Anders Larsson: ”Vi är inne på en resa framåt”

Turerna runt förbundet har varit, minst sagt, många (några sammanfattas i faktarutan ovan).

Och när denna text publiceras väntas en tingsrättsdom i det ärende som drivits mot en tidigare anställd på förbundet, som anklagas för sexuellt ofredande.

En händelse som skakade om Hockeysverige i våras när nyheten kablades ut, först genom SVT.

Därefter uppdagades flera vittnesmål som beskrev en ”tystnadskultur” och ett ”gubbvälde” inom förbundet.

Anders Larsson är självkritisk och erkänner att förbundet har felat.

– Det håller jag med om. Och jag som ordförande är ytterst ansvarig för hela verksamheten i förbundet. Kopplat till kansliverksamheten och den operativa delen har jag själv träffat alla i personalen på individuella möten innan sommaren, vi har anställt en ny generalsekreterare som tagit fram en plan för vägen framåt. Jag känner att vi är inne på en resa framåt nu. Vi får naturligtvis analysera och ta lärdom av historien, men ett framåtlutande känns viktigt.

”Jag har aldrig försökt tysta ned någon”

Vilket ansvar känner du själv i detta?

– Det jag vill säga är att det är otroligt tråkigt på alla sätt och vis med denna typ av händelser som leder till åtal. Vi får se vad domstolen kommer fram till. Det är tråkigt för hockeyn, men inte minst de inblandade personerna. Vi har en före detta anställd som står åtalad och vi har en anställd hos oss som är målsäganden. Det finns många utmaningar och knepiga situationer på många plan i detta. Därför är det viktigt att kansliledningen med Johan Stark i spetsen håller ihop dessa frågor och har en plan framåt, och att vi ger de berörda som är anställda stöd.

Utredaren Fredrik Gårdare fick tips om att flera personer varit utsatta på förbundet. Hur beskriver du själv attityden och stämningen på förbundet – och när du får denna information till dig, hur reagerar du?

– När man som ordförande får kännedom och blir mer insatt i dessa frågor känns det i hjärtat. På alla, inklusive mig. Då handlar det om, apropå Churchill-citat, att se ”vad gör vi nu och vilka åtgärder krävs?”. En viktig åtgärd var att hitta en väg framåt och som ordförande var det viktigt att få sitta ned med var och en för att höra deras upplevelse.

Vad har nått er under samtalen med dessa personer?

– Ett behov av att göra en handlingsplan för vägen framåt. Det finns otroligt mycket bra i vår verksamhet som kommer i skymundan av det här, att lyfta fram det, men även ta tag i en del saker som nu skett. Johan Stark och hela personalen ska ta med det i resan framåt. I de kontakter jag har med personal eller folk ute i landet så känner jag att alla vill framåt.

Hur trygg är du i att din personal vågar säga sanningen till dig då?

– Det är en reflektion jag gjort efter året som varit. Varför har ingen eller flera knackat mig på axeln? Det har jag funderat mycket på, om jag kunnat göra något annorlunda och ta med mig. Jag lever själv med bilden av att jag är en öppen människa. Det har jag resonerat med mig själv och personalen. Jag har uttryckt betydelsen av att de ska lyfta frågor, även om jag som ordförande inte är kanslichef. Men jag är ju ytterst ansvarig för hela rörelsen.

Bekräftar du nu att en tystnadskultur existerat på förbundet?

– Det viktiga nu är att inte sätta massa etiketter och symboler på det som varit, för min del...

Det är en ja eller nej-fråga.

– Jag skulle inte vilja sätta den typen etiketter och tolkningar på det som varit. Det viktiga är att verksamheten blickar framåt och jag känner den energin i personalen och ledningen.

Förbundets kaosår Augusti 2019-hösten: Damkronorna inleder en flera månader lång strejk som grundar sig i en upplevelse av bristande respekt från förbundet och ojämlika förhållanden kopplat till bland annat ekonomi, försäkringar och resor. I oktober möts parterna och strejken bryts. Mars: Coronaviruset tvingar förbundet att ställa in säsongen och detta leder till att HA och SDHL riktar skarp kritik mot förbundet för att ha tagit ett hastigt beslut. Samtidigt meddelas, från ingenstans, i ett klipp om flick- och damhockey att Ylva Martinsen ersätts av Ulf Lundberg som förbundskapten för Damkronorna. 19 mars avslöjar SVT att en polisutredning är kopplad till förbundet där en tidigare anställd anklagas för sexuellt ofredande. Utredaren Fredrik Gårdare säger till Expressen att ”vi har fått tips om att flera har varit utsatta”. Kort därefter får informationsassistenten Anders Feltenmark sparken på grund av arbetsbrist. Det är den officiella förklaringen. Vissa hävdar dock att det berodde på att han i sin roll som ordförande för fackklubben anmälde incidenten som rör de anklagelser som finns mot den tidigare anställda på förbundet. April: Förbundet anklagas för diskriminering i frågor som lönesättning och lönesamtal. Personer inom förbundet vittnar till SVT att de upplever en orättvisa. I samma veva beskrivs en tystnadskultur råda inom förbundet och Hockeysveriges Uffe Bodin rapporterar att personer med insyn i förbundets verksamhet använder begrepp som ”tystnadskultur” och ”gubbvälde” när de beskriver förbundet. I all denna turbulens lämnar generalsekreterare Tommy Boustedt sitt uppdrag efter sex år på posten och nästan 20 år totalt inom förbundet. Maj: Åtal väcks mot personen med kopplingar till svenska ishockeyförbundet som anklagats för sexuellt ofredande. Juni: Hockeyallsvenskan rasar. Ligan är missnöjt med hur förbundet styrs och att endast SHL samt SDHL finns representerade i förbundets styrelse. De upplever att förbundet indirekt styrs av SHL. Juli: Mitt i högsommarvärmen tvångsdegraderas Karlskrona på grund av akut likviditetsbrist. Röster höjs för att förbundet måste se mellan fingrarna då arenakravet från 2016 tvingade Karlskrona kommun att lägga ut 80 miljoner kronor och klubben spenderade själva sju miljoner kronor på ombyggnationer som i förlängningen, tillsammans med uttåget 2018, tvingat föreningen mot ruinens brant. Augusti: Starka protester startar i Belarus mot den sittande presidenten Aleksander Lukasjenko. Lettland kräver att inte få arrangera VM med landet nästa år. Hockeyförbundet tar inte ställning i frågan – och kritiseras därefter. Visa mer Visa mindre

”Det är väldigt olyckligt”

Målsägande i denna rättegång som pågått har menat att personer högre upp i förbundet försökte tystna ned det sexuella ofredandet. Du är ansvarig och får detta till dig, hur går du vidare? Har du konfronterat någon?

– Enskilda personalärenden är jag sällan inblandad i. I den mån jag blir det kommenterar jag inte det externt. Det är med hänsyn till enskilda individer.

Har du försökt tystna ned personer som velat göra sina röster hörda?

– Som jag sa, jag är sällan inblandad i personalärenden och kommenterar int...

Nu ställer jag ju en rak fråga till dig, inte om specifika ärenden, utan vad du kan ha gjort.

– Jag har aldrig som ordförande på något vis, vad jag känner till eller upplevt själv, försökt tystna ned någon.

Vet du om någon person på förbundet försökt – och lyckats?

– Jag kan inte uttala mig om det eftersom jag sällan är inblandad i personalärenden, men såvitt jag känner till har det inte hänt.

Allt som skett kring förbundet har kastat ett löjeväckande skimmer över förbundet. Eller?

– Absolut. Vi vill att hockeyn ska förekomma i rubriker som rör framgångar, mål och utveckling. Nu blir rubrikerna om detta. Det är väldigt olyckligt. Jag är övertygad om att hockeyn kommer vidare och det som ömmar lite extra i mitt hjärta som ordförande och människa är att det blivit stora konsekvenser för ett antal individer.

