Bengt Åkerblom. Må du vila i frid.

Hockeyspelaren som tragiskt nog fick sitt liv förkortat på grund av en skridskoskena.

Halspulsådern skars upp. Blodet pulserade ut på isen. Bengts liv gick inte att rädda.

Det sista Bengt Åkerblom gjorde var att spela en ishockeymatch för sitt Mora mot Brynäs hösten 1995.

Brynäslegendaren Ove Molin befann sig på den isen, i det bås som Bengt sjönk ihop bredvid. Den ögonblicksbilden glömmer han aldrig och jag minns hur djupt det satte sig hos mig när Molin med tung röst, och mycket oförstående ton, utbrast ”Jag blir jätteförvånad över varför dagens spelare inte bär halsskydd på rätt sätt. Kommer skenan på fel ställe, så är det över” i ett poddavsnitt vi spelade in för snart ett år sedan.

Låt Oves röst eka i dessa dagar för det vi fått se under JVM:s inledande stadium är en fars.

Författaren och filosofen George Santayanas bevingade fras borde ramas in i Juniorkronornas omklädningsrum och internationella ishockeyförbundets huvudkvarter: ”The one who does not remember history is bound to live through it again”.

Halsskydd borde vara en no brainer

”Det skaver”, ”Det är i vägen”, ”Det är inte så snyggt”.

Ursäkter från spelare som nonchalerar halsskydd finns det många av. Likväl är de alla idiotiskt formulerade.

Halsskydd kan rädda liv. Därför ska den utrustningen vara lika essentiell i en hockeyspelares trunk som klubban eller hjälmen.

Ett felskär, en kollision eller en millisekund av ignorans och mardrömmen kan vara ett faktum.

Halsskydd borde vara en no brainer. Det är tammekatten en no brainer.

För alla.

Utom internationella ishockeyförbundet.

Det är svårt att greppa hur ett förbund med 70 medlemsländers kan missa en sådan vital punkt i regelverket. Den paragrafen ska vara självskriven.

Svensk ishockey har tagit ett krafttag för användningen av halsskydd under säsongen och en del kan tycka att det gått till sin överdrift när spelare bötfälls till höger och vänster för fel användning av utrustning, men signalvärdet övertrumfar de känslostyrda tankarna. Sveriges förbund har kastat ljus på problemet. Annat kan man säga om det internationella förbundet.

Juniorkronorna kan vara förebilder

Nu lär inga regelförändringar ske mitt under brinnande mästerskap, men vi kan hoppas att röster höjs tillräckligt högt kring ämnet för att internationella ishockeyförbundet ska se över sin regelbok och stifta en ny paragraf för kravet på halsskydd i internationella tävlingar.

Till att börja - i detta specifika JVM - kan Sverige ur en symbolisk ståndpunkt bära halsskydd för resterande delen av turneringen.

Juniorkronorna har chansen att sätta exempel. Vara förebilder.

Fast främst ska de bära halsskydden för att skydda sig själva.

För det finns viktigare saker i livet än ishockey.

Som livet sig självt.