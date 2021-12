”De blir helt chockade när jag berättar om det”

Det är en talför ung man, med karisma och starka åsikter, som hoppas få fart på karriären i Sverige. Han har ett mardrömslikt år bakom sig, men den senaste månaden har det mest gått hans väg: friskförklarad från körtelfeber, nyförlovad och klar för spel med Mora i Hockeyallsvenskan.

Igor Larionov växte upp i USA, där hans far med samma namn, var proffs i NHL och vann tre Stanley cup-titlar med Detroit Red Wings. Larionov den äldre vann även Canada Cup, två OS-guld, fyra VM och blev sovjetisk mästare åtta gånger. Framgångar som gjorde att han 2008 valdes in i hockey hall of fame.

– Det är många som frågar om honom och det är egentligen svårt för mig att svara på, eftersom han för mig bara är min pappa. Jag har aldrig haft chansen att ha en ”vanlig” pappa, jag vaknade varje dag och han är fortfarande en av hockeyhistoriens främsta spelare. Jag ser honom som min pappa, det är den han är för mig, säger 23-åringen och berättar om hur han precis som många andra killar fick hockeyklubbor, skjuts till fotbollsplanen och frukost av sin far.

– Samtidigt inser jag ju hur mycket han har åstadkommit. För inte så länge sen var det någon som sa till mig att han är topp fem på listan över spelare som vunnit flest troféer i hockeyhistorien. Det är ganska galet när man tänker på det.

Känner du press att lyckas för att du är hans son?

– Jag ser det såhär: jag kan ha en otrolig karriär, spela tio år i NHL och uppnå alla mina mål. Men om jag inte samtidigt lyckas vinna tre Stanley Cup, fyra VM-guld och två OS-guld så kommer alla ändå bara säga att jag inte är lika fantastisk som han. Så därför känner jag ingen press att vara ens i närheten av lika bra. Min inställning är att jag ska försöka bli den bästa spelare jag kan efter mina förutsättningar och om jag gör det så kommer jag att ha en tillräckligt framgångsrik karriär.

Skridskoåkningen från mamma

Moras nyförvärv är förstås van att få frågor om sin pappa. Ändå svarar han utvecklat om uppväxten och det han beskriver låter mer som stöd än press från föräldrarna, trots att båda var framgångsrika elitidrottare.

– Han har lärt mig allt jag kan om hockey. Förutom skridskoåkning, det har jag lärt mig av min mamma. Hon är en före detta juniorvärldsmästare i konståkning. Min pappa lärde mig hur jag håller en hockeyklubba och vad som är rätt och fel på isen.

– Han har varit en otroligt stor del av min karriär och planen är att han ska komma och kolla på mig i Mora efter JVM. Så att vi får tillbringa lite kvalitetstid ihop.

Tar tydlig ställning

Hockey är inte det enda som fyller Larionovs tankar. En snabb genomgång av hans konton på Instagram och Twitter berättar en hel del om 23-åringens åsikter om rasism, hbtq-frågor och machokulturen inom hockeyn.

Moras nyförvärv är inte rädd för att säga vad han tycker.

– Jag tycker att det är jätteviktigt att ta ställning. Inom hockeyn i Nordamerika säger man alltid att ”hockey är till för alla”. Men så fort någon har en avvikande hudton eller en sexuell preferens som skiljer sig från normen, då blir man annorlunda behandlad. Och den grejen gillar jag inte, säger han.

Larionov tycker att det enda som betyder något är om man gillar sporten – som supporter eller om du älskar att spela – allt annat är oviktigt. Och genom att ta ställning på sociala medier hoppas han kunna göra skillnad.

– Din bakgrund eller något annat borde inte betyda någonting, så om jag kan säga eller skriva något på sociala medier som kan få bara en person att känna sig mer bekväm med att vara ett hockeyfan, då är det en seger för mig. För i slutändan vill vi ju bara att så många som möjligt ska kunna spela eller titta på världens bästa sport. Alla borde ha rätten att känna sig trygg i en hockeymiljö.

”Man ska bli chockad”

Larionov har tillbringat större delen av karriären i den nordamerikanska hockeyvärlden, men har även spelat i Ryssland och senast i det kinesiska KHL-laget Kunlun Red Star. Överallt har han sett en typ av beteende som han inte tycker hör hemma, någonstans.

– Jag har stött på den här typen av machokultur under hela min karriär. Jag skulle säga att det blir bättre, språket i omklädningsrummet har förändrats de senaste åren. Men på nätet kan hatet bli riktigt farligt eftersom folk kan gömma sig bakom ett alias, säger han och berättar att han upplever att ligorna och lagen försöker att göra hockeyn mer inkluderande för alla, men att det är långt kvar ”innan vi har nått fram hundra procent”.

Under den knappa månaden i Mora har Larionov märkt en skillnad i Sverige jämfört med andra länder.

– Jag har berättat några historier från omklädningsrumssnack jag hört för grabbarna och de blir faktiskt helt chockade. Och det är en bra grej, man ska bli chockad över den typen av snack. Det betyder att det händer färre sådana grejer här (i Sverige) och det kan faktiskt hela världen lära sig av.

