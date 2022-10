De två 73:orna från Örnsköldsvik anses i dag vara två av Sveriges största spelare genom tiderna.

Peter Forsberg – ett affischnamn i NHL och guldmakare med Tre Kronor när det begav sig.

Och Markus Näslund – en firad storstjärna i Nordamerika som vann Vancouver Canucks poängliga mellan åren 1998 och 2006.

En period då Canucks etablerade sig som ett av NHL:s främsta lag vilket ledde till en bitter rivalitet med några av ligans andra maktklubbar, som Peter Forsbergs Colorado Avalanche.

Under säsongen 02/03 slogs Ö-viksduon också om att vinna den totala poängligan i NHL som första svenskar någonsin. I sista grundserieomgången spurtade Forsberg om Näslund.

– Då ringde jag och lämnade ett meddelande för att gratta Peter, även fast vi hade väldigt lite kontakt under den perioden på grund av rivaliteten. Det var fantastiskt det han gjorde, han spelade sex matcher färre och hade dominerat under så många år. Så, det där var han väl värd. Jag gjorde mitt bästa och jag försöker att inte gräma mig att jag sköt stolpe ut några gånger under den säsongen, berättar Näslund i dag.

Ville bli accepterade av nordamerikanerna

Colorado och Vancouver spelade i samma division under alla år Markus Näslund och Peter Forsberg tillhörde NHL. Därför möttes dem otaliga gånger – men trots det spirade aldrig vänskapen under åren i Nordamerika.

Det var aldrig på tal om att ses innan eller efter matcher, käka middag ihop eller umgås på det sättet många av dagens NHL-spelare gör.

– Det var den kulturen då. För det första tog det ett tag innan man som europé blev accepterad i nordamerikanska lag och ligor. När man sedan hade en ledande position, som kapten exempelvis, då gick det aldrig att gå runt och vara kompis eller surra med motståndarna. Det kunde man inte visa mot sina lagkamrater, förklarar Näslund.

Varför funkar det i dag?

– Det vet jag inte. Jag tror att det är en annan kultur nu, jag säger inte om det är rätt eller fel, men det var så det funkade då. Det var en ganska låg väg innan man blev accepterad fullt ut av nordamerikanerna.

Hur många år var det då du och Forsberg inte hade någon typ av kontakt alls där borta?

– (tystnad)... Ja, det var nog sju-åtta år. Det gissar jag i alla fall. Därför är det jättekul att vi började jobba för Modo ihop och vi har även i dag nästan en daglig kontakt. Han är också med i den restaurangsatsningen vi har i Ö-vik.

Ni har alltså hittat tillbaka till varandra?

– Ja, precis. Och det uppskattar jag mycket.

I dag är Markus Näslund involverad i flera projekt i Örnsköldsvik och Åre. Han har bland annat byggt ett lägenhetshus med restauranger i Ö-vik. Foto: Adam Johansson

Under deras karriärer i Nordamerika fanns det ändå ett tillfälle då en återförening låg på bordet.

Efter lockout-säsongen 04/05 började Näslund och Forsberg skissa på en plan där de båda skulle representera samma klubb i NHL.

– Vi hoppades hitta en lösning. Vancouver ville behålla mig och i slutändan stannade jag där, men jag ville gärna att Peter skulle komma dit. Jag försökte övertala Peter men han kunde inte göra det på grund av rivaliteten. Det var olyckligt. Jag vet inte om de presenterade något bud, men jag vet att Vancouver var väldigt intresserade av att få dit honom.

Det var alltså Forsberg som sa att det inte skulle funka på grund av hans bakgrund i Colorado?

– Så har han beskrivit det för mig. Han hade också Don Baizley som agent då, jag vet inte vad som sades mellan klubb och agent. Jag minns att vi pratade en hel del då, men det var en svår grej att lösa.

Markus Näslund kan i dag gräma sig över att han aldrig fick en säsong med Forsberg i NHL.

Han lämnade ligan 2009 och två år senare tvingades ”Foppa” ge upp karriären efter flera års skadehelvete.

– När jag tittar tillbaka kan jag känna att det är en sak jag hade önskat: att ha fått spela åtminstone en säsong med Peter. Det hade varit väldigt intressant, att spela på den nivån ihop, men tyvärr gick det inte.