Timrå presenterade Jonathan Dahlén under uppmärksammade former i somras efter att han inte lyckats slå sig in i Vancouver Canucks under den förra säsongen.

Dahlén har därefter gjort stor succé och öst in poäng för sitt Timrå i hockeyallsvenskan. När laget krossade AIK med 6–1 under fredagskvällen stod han för ytterligare en assist vilket betyder att är nära 50 poäng – trots att Timrå endast har spelat 32 matcher.

Men mot krislaget AIK var Dahlén poänglös efter den första perioden, trots att Timrå ledde med hela 4–0. Men 22-åringen ville utöka trenden som inför mötet mot AIK innebar åtta raka matcher med poäng från Dahléns klubba.

Sågar AIK

Det lyckades han med. I den andra perioden assisterade han Sebastian Hartmaan som fastställde slutresultatet 6–1.

– Det var en ganska enkel match. Jag tycker vi inte får så mycket motstånd i dag, säger Jonathan Dahlén som inte var särskilt nöjd med Timrås spel.

– Vårt spel är godkänt. Men det är svårt att slå på 100 procent när man inte behöver det för att vinna. Vi behöver inte göra mycket mer. Vi får inte motstånd och det är ganska tråkigt.

Men trots fredagens vinst grämer dock tidigare förluster fortfarande – trots den stora poängskörden för 22-åringen.

Stor revanschlust

– Det har känts bra för min del. Dock var det tråkigt att vi föll mot Karlskoga och Modo. Vi förtjänade fyra av sex poäng i de matcherna tycker jag.

Men redan på söndag har Dahléns Timrå chansen att revanschera sig mot tabelltvåan Modo som under fredagen besegrade Västerås.

– Revanschlusten är jättestor. Vi hatar att förlora mot Modo. Vi vill verkligen vinna den. Men då måste vi upp många snäpp.

Då vill Dahlén även ta revansch på sig själv – och göra mål.

– I dag hade jag mängder av målchanser. Så mot Modo vågar jag säga att det kommer något mål.