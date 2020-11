Curre Lindström är en av svensk ishockeys mest framgångsrika förbundskaptener.

I Wien 1987 hjälpte han Tre Kronor till Sveriges första VM-guld på 25 år.

Lindström gav dessutom Finland deras första VM-guld någonsin, 1995.

Inte undra då på att det är många som ringer och gratulera honom när han nu fyller 80 år.

– Det har ringt hela dagen. Jag har pratat i telefon i sex timmar redan. Det har varit både förbryllande och kul, säger han och skrattar.

– Det är många vänner från ishockeyn, spelare, tränare och ledare, som hört av sig och det värmer ju. Men också gamla elever och vänner från 60-talet som jag inte haft någon kontakt med.

Över 500 mejl väntar på honom utöver samtalen.

– Jag har haft ett fantastiskt liv, men det som betytt mest för mig under alla de här åren, mer än medaljerna, är alla vänner jag fått, säger han.

Känslosamma samtalet

Ett samtal på 80-årsdagen betydde extra mycket hemma i Hua Hin i Thailand. Den tidigare Minnesota North Stars- och Vancouver Canucks-backen Lasse Lindgren, som Lindström var tvungen att skicka hem i sista stund från VM i Moskva 1986, hörde av sig till Curre Lindström.

Lasse Lindgren, som då spelade i Luleå, var 34 år och i slutet av elitkarriären.

En petning skulle betyda att det inte blev någon ytterligare VM-turnering för backen.

– Det har varit så många fina samtal i dag, men ett som jag verkligen tyckte var underbart var med Lasse Lindgren. Han var förhållandevis gammal då och jag tog ut honom som åttonde back, men jag tog aldrig in honom i truppen. Han var med till Moskva och, sedan kom Tomas Jonsson från New York Islanders och Thomas Steen, de blev lediga från NHL, och jag tog in dem i truppen och kunde inte ta med Lasse Lindgen. Han fick åka hem.

– Han var oerhört ödmjuk och fin och tog det bra, men det var mycket svidande för mig. Det är en av de värsta åtgärderna mänskligt som jag har känt, att tvingas säga till en kille som var över 30 år att åka hem när han varit med i landslaget i flera veckor.

Hur kändes det när han hörde av sig?

– Då blev jag blödig. Det var ett svårt beslut och jag har tänkt på det. Det är så mycket mänskligt och känslor som är med.

Firad av sambon

Curre Lindström firade födelsedagen med sin sambo Wannarot, 41. De checkade in på en resort vid havet i Hua Hin, där de bor.

– Vi har bara myst och slappat. Och vi käkade middag med kompisar nere vid vattnet, säger han.

Precis som så många andra äldre som befinner sig i en riskgrupp är han extra försiktig under coronapandemin. Han bor i en villa i ett ”gated community”, men hans svenska grannar är inte kvar i Thailand.

– Alla är i Sverige. Vi är helt själva här. Så jag har områdets pool för mig själv. Jag skulle kunna bada naken om jag vill, om det inte vore för att jag skulle skrämma trädgårdsmästaren, skojar han.

Det har inte blivit någon golf de senaste månaderna. Men det är inte pandemin som stoppat honom.

Under hösten har han opererat ögat.

– I somras råkade jag ut för en ögonskada, en lins lossnade. Det har jag opererat här i Thailand. Operationen var otroligt komplicerad och tog nästan tre timmar. Jag ser inte helt hundra än, men jag ska på återbesök och få rätt glasögon.

Hur känns det att vara 80 år?

– Jag vet inte, jag har aldrig varit 80 år tidigare, säger han och skrattar.



– Men livet är underbart. Jag har två döttrar som mår bra, barnbarn, bröder och alla vänner. Jag har lyckats bli 80 år. Nu vill jag bli 90 år också. Jag är motiverad.





Curt "Curre" Lindström Curre Lindström har vigt hela sitt liv åt ishockeyn, bland annat i Hammarby, Södertälje, Huddinge, München, Kloten, Hannover Scorpions och Jokerit. Under många år arbetade han samtidigt som mellanstadielärare.

Curre Lindström och Tommy Sandlin ledde 1987 Tre Kronor till Sveriges första VM-guld sedan 1962. Lindström var egentligen tänkt som en nödlösning efter landslaget svaga VM 1985, men han ledde direkt Tre Kronor till silver i sitt första världsmästerskap 1986. Lindström är en av Finlands mest älskade svenskar sedan han 1995 lett landslaget till deras första VM-guld. Bland de mest tongivande spelarna bakom världsmästartiteln fanns den unga kedjan med Ville Peltonen, Saku Koivu och Jere Lehtinen. Lindström var också förbundskapten för Lettland 2004 när landslaget nådde en sensationell kvartsfinal. Visa mer Visa mindre

