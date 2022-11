Inte ett öga var torrt när Börje Salming, 71, hyllades i Avicii arena under torsdagskvällen.

Tidigt under Tidernas hockeygala, där svenska ishockeyförbundet firade 100 år, ställde sig alla upp för att uppmärksamma hockeyikonen som i somras meddelade att han drabbats av ALS.

Senare valdes Salming in tidernas allstar-lag och därefter mottog han NHL:s hederspris.

Tillsammans med sin familj klev han upp på scenen för att ta emot all kärlek.

Och ovationerna ville aldrig ta slut.

– Det var naturligtvis väldigt speciellt. Det tror jag att det var för alla som var där, men också för tv-tittarna. Det var en jättefin hyllning, säger Stig Salming.

Stig Salming hyllar arrangemanget

Den 75-årige hockeylegendaren hade tidigare under kvällen varit uppe på scenen för att ta emot ett pris å sin brors vägnar. Hans Brynäs, med vilka han vann sex SM-guld, uppmärksammades också som tidernas svenska hockeylag.

– Det var jättefint för oss och för Brynäs som klubb också. Det är bara att konstatera att vi har varit en del av historien, att vi var med och grundlade för den här utvecklingen att göra Sverige till en så stor hockeynation. Där har Brynäs varit med och bidragit, i allra högsta grad. Och det är ju en jäkligt fin fjäder i hatten för föreningen.

– Men för min del var det fullt fokus på Börje, det var för hans skull jag var där. Jag tyckte att det var väldigt fint att få vara med och uppleva det här, att få ta del av hyllningarna, säger han.

Stig Salming vill passa på att hylla arrangemanget.

– Nu var vi ju samlade från så många olika generationer och jag måste säga det, att svenska hockeyförbundet lyckades göra ett väldigt fint arrangemang. Vi hade ju facit från Kanadas evenemang och man var lite spänd på hur det skulle bli i Sverige. Det blev verkligen jättefint, säger han.

Och fortsätter:

– Det var riktat så brett och man tänkte på både dam- och herrhockeyn, man lyfte allt på ett så fint sätt. Men också alla utmärkelser och sättet de genomförde det på. Det var jättefint. På alla sätt.

Stig Salming: ”Bär med mig det för alltid”

Vilket är det starkaste minnet från kvällen?

– Jag är ju part i målet, så är det. Men allt med Börje var jättefint. Så allt som hade med Börje att göra bär jag med mig för alltid. Jag har varit med vid ett par tillfällen i Kanada, bland annat när han gjorde sin 1000:e match, men det blev ännu mer speciellt nu med tanke på hans situation, ännu mer känsligt.

– Att jag fick vara med och ta del av den värme och kärlek som Börje får från alla håll. Det är både fint och ett bevis för att han är en väldigt omtyckt människa.

Vad är det för känslor som går genom din kropp då?

– Det blir naturligtvis en hel del stolthet, att det blir så uppenbart att ens bror gjort något väldigt speciellt. Det är mäktigt. Det kändes väldigt stort att få se sin lillebror på det sättet, att se honom få all kärlek och respekt.

Stig Salming satt på bänken när Börje hyllades inför Tre Kronors match mot Kanada, i Toronto under Canada Cup 1976.

– Jag satt i båset och fick oförberett se den här hyllningen till Börje, mitt framför ögonen på Kanadas eget lag. Jag minns att jag hade svårt att koncentrera mig. De där stående ovationerna.. jag var tvungen att titta ner i golvet i båset för att inte tappa det helt. Jag var tvungen att försöka fokusera på vad jag själv skulle åstadkomma också.

Och nu är det klart att det är tidernas ögonblick.

– Ja. Dessutom. Det är inte bara jag som har reagerat, tyckte att det var mäktigt.

Stig om Börjes reaktion: ”Oerhört fint”

Efter Tidernas hockeygala meddelade Pia Salming att familjen, efter de massiva hyllningarna i Toronto och Stockholm, nu drar sig tillbaka undan uppmärksamheten.

Dessförinnan höll hon ett känslosamt tal, där hon tackade för all kärlek som har strömmat in till familjen under de senaste månaderna

Enligt Stig Salming var det en självklarhet att delta, då det var Börje Salmings önskan.

– Någonstans har familjen kommit fram till en lösning där man har gått efter Börjes önskemål. Börje har fått bestämma själv vad han vill göra. Och han ville åka till Toronto, han ville gå på 100-årsgalan i Globen. Nu har han fått göra det och han har med all säkerhet njutit av det, trots att han inte kan uttrycka sig hundraprocentigt i sitt tal.

Han avslutar:

– Men det märks ju på honom, att det är påtagligt att han tar in det och känner värmen och kärlek från alla håll. Jag förstår nu hur mycket Börje uppskattar att bli ihågkommen på det här viset. Så som det blev i går. Klart att det måste kännas oerhört fint för honom. Eller det vet jag att det gör, för det skriver han till mig när vi pratar.

– Och jag tycker att Pia uttryckte sig så bra i sitt tal också, hur mycket familjen uppskattar all kärlek. Hon sa det så oerhört fint. Jag var nog inte ensam om att torka en och annan tår där.

