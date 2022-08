Ishockeylagen Börje Salming meddelade under onsdagen via TT att han drabbats av ALS.

Den nervsjukdom som han själv också förklarar ”saknar botemedel”.

– Jag har fått ett besked som har skakat om livet för mig och min familj, säger 71-åringen i ett uttalande.

Efter beskledet har hälsningarna strömmat in i sociala medier bland annat.

Hans mångåriga NHL-klubb Toronto Maple Leafs skickade en hälsning:

”Toronto Maple Leafs och alla våra fans runtom i världen skickar sin kärlek och sitt stöd till Börje”, skriver de på Twitter.

Även New York Rangers skickar en hälsning:

”Vi gör som Toronto Maple Leafs och den övriga hockeyvärlden för att skicka vår kärlek och vårt stöd till Börje”, skriver klubben

”Lidas” och ”Alfie” hälsar till Salming

Även de välkända NHL-reportrarna Chris Johnston, Frank Seravalli och Eliotte Friedman hälsar till Börje via plattformen.

”Miljontals fans önskar Salming allt det bästa. En väldigt populär spelare som själv förändrade sporten”, skriver Friedman.

”Brutala nyheter, all styrka till Börje”, skriver Seravalli.

”Jag skickar min styrka till Börjes familj”, skriver Johnston.

Även den legendariska svenskbacken Nicklas Lidström, som vunnit flera Stanley Cup-titlar, Norris-trophys och medaljer med Tre Kronor hälsar till Börje:

”Börje, jag tänker på dig i denna tuffa stund. Du har varit min idol i alla år och jag vet att du kommer att kämpa med allt du kan mot denna hemska sjukdom så som du kämpade på isen. Du har alltid varit min förebild”, hälsar han till Börje Salming i ett sms till SportExpressen.

En som spelat med just Nicklas Lidström, ishockeyikonen Daniel Alfredsson, skickar också en hälsning via The Hockey News.

– Han banade väg för oss svenskar och kanske även européer med sitt sätt att spela. Han är verkligen en av pionjärerna bland oss, säger ”Alfie”.

Anders Hedberg, som spelade för Winnipeg Jets och New York Rangers i NHL på 1970- och 80-talet, samtidigt som Börje Salming spelade för Toronto, är också chockad över beskedet.

– Vi är lika gamla, då är man samma generation och samma åldersgrupp. Man känner varandra… inte som en brorsa… men man känner varandra väl, säger Hedberg till TT.

Hedberg och Garpenlöv visar sitt stöd

En annan som skickar en hälsning till Salming är den tidigare NHL-backen Johan Garpenlöv, som de senaste åren arbetat som Tre Kronors förbundskapten.

”Så ledsamt att höra. Massor av styrkekramar till Börje och hans anhöriga”, skriver ”Garpen” i ett sms till SportExpressen.

Hedberg och Salming var bland annat en del av Sveriges Kanada Cup-lag 1976.

– Det är bara att förlita sig på att han får absolut bästa möjliga expertvård och omsorg som finns i vårt land. Att han förlitar sig på vetenskap och kunskap som finns, säger Hedberg.

Hedberg konstaterar att Salming nu får utnyttja de ingredienser som utmärker honom: optimist och livsglädje.

– Det kommer han göra. Det är så han lirade. Hela hans persona är optimistisk, säger Hedberg.

Hedberg avslutar:

– Börje, kör hårt. Nu håller vi ihop.

Torontos största tidning, Toronto Sun, toppar just nu sin hemsida med nyheten om Salming. I kommentarsfältet på Maple Leafs Instagramkonto visar även Toronto Blue Jays sitt stöd, precis som hockeyprofilen Tie Domi.

