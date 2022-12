Börje Salming är en av svensk ishockeys främste spelare genom alla tider. Han nådde ikonstatus i Toronto under sina 16 säsonger i NHL, fick stående ovationer av den kanadensiska publiken under Canada Cup och har valts in i Hockey Hall of Fame.

Men hans pappa Erland Salming fick aldrig uppleva sin sons triumfer på isen.

Erland Salming avled endast 35 år gammal i en olycka under ett arbetspass i en av LKAB:s gruvor i Kiruna. Då var Börje fem år gammal. Hans storebror Stig var nio år.

Den tragiska händelsen tas upp i Kanal 5:s program ”Vem tror du att du är?” där svenska kändisar forskar i sin släkthistoria. Under onsdagen har höstens säsong premiär. Där är Börje Salming en av personerna som vill veta mer om sin bakgrund.

Bryter ihop när han läser om pappans död

I programmet får Salming läsa högt ur en tidning från november 1956, där hans pappas tragiska död nämns i en notis.

– Dödsklämd i gruva. Reparatören i LKAB, Erland Salming…, läser Salming innan han bryter ut i tårar.

Hockeyikonen slår med handen i tidningen.

– Det går inte att läsa det här.

Artikeln beskriver hur Erland Salming klämts till döds och efterlämnat sig hustru och två minderåriga barn.

– Man förstod inte så mycket av det då, men det sitter djupt i en, säger Börje Salming.

Senare i programmet får Salming läsa ur ytterligare en gammal tidning. Där har en okänd person skickat in ett minnesord till Erland Salming. Där står det bland annat:

”Det lilla jag lärde känna dig så tror jag att du var en god kamrat. Det känns svårt att skriva när den man gillar har gått bort”.

Börje Salming brister ut i gråt när han läser orden.

– Det är alltid jobbigt att prata om.

Hemligheten i släkten: ”Berättar ingenting”

Hockeylegendaren berättar att han försökt få reda på mer om sin pappas uppväxt, men inte fått några svar från sina farbröder.

– Det är ingen som pratar om det egentligen. Hur var han som pojk? De berättar ingenting, säger Börje Salming och fortsätter:

– Jag har tänkt på att han kunde varit med och sett vad jag gjort. Man hade kunnat fiska med honom, eller vad som helst.

Börje Salming får veta mer om sin pappa, som hade en tuff skolgång i Kiruna. Erling bodde långt från skolan och hade hög frånvaro i första klass. Då togs beslutet att han skulle flytta till ett barnhem för att få närmre till undervisningen.

Huset i Kiruna kallades i folkmun för ”Gula fängelset”. Historikern Anna-Lill Drugge berättar att det var trångbott och kallt i fastigheten.

– Det måste ha varit hemskt, säger Börje Salming.

– Min mamma berättade att det var ett riktigt fängelse. Det var ingen bra början.

Börje Salmings samiska bakgrund

I programmet tas även Börje Salmings samiska påbrå upp, från hans pappas sida av släkten. Anna-Lill Drugge har grävt sex generationer bak i tiden och hittat Börjes farfars farfars farfar, Lars Persson Sarri levde på 1700-talet.

Efternamnet Sarri följde med i släkten fram till 1922. Då byttes Sarri ut mot Salming.

– Många samiska familjer bytte ut sitt samiska efternamn. Under den perioden ansågs det fult att heta finska eller samiska namn, berättar Anna-Lill Drugge i ”Vem tror du att du är?”.

I augusti berättade Börje Salming att han drabbats av nervsjukdomen ALS. Programmet spelades i vår, innan sjukdomsbeskedet blev offentligt.