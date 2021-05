Avslöjar: Modo har spikat målvaktssidan

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN / Cop 159

Modo har säkrat sin målvaktssida till nästa säsong.

Enligt uppgifter till SportExpressen kommer Isak Wallin, 23, backa upp Tex Williamsson.

Modo bygger om efter en tuff vinter och på flera poster återfinns nya ansikten. Framför allt på ledarhåll där Henrik Gradin klivit in som sportchef och Mattias Karlin samt Jonas Holmström anställts till tränarbänken.

Men det är inte den enda lagdelen som renoveras till nästa säsong.

Anthony Peters, Oliver Dackell och Linus Lundin är utbytta från fjolåret och sedan tidigare har Tex Williamsson, som lånades in från Oskarshamn under vårkanten, presenterats. Han förväntas bli lagets förstemålvakt.

Bakom honom kommer en nygammal keeper in, enligt SportExpressens uppgifter.

Det handlar om Isak Wallin, som gick hockeygymnasiet i Örnsköldsvik och spelade för Modo 2014-2018. Han vandrade sedan vidare till Mora där han vaktade SHL-kassen i elva matcher och registrerades för drygt 90 i räddningsprocent.

Karriären har därefter dalat och i vintras spelade Wallin för Hockeyettan-klubben Tranås.

Nu ska han försöka få en nystart i Modo där han säsongen 17/18 under stunder var en av Hockeyallsvenskans bästa målvakter. Potentialen finns, och det lär vara en billig lösning för Ö-vikslaget med tanke på Wallins formkurva senaste två åren.